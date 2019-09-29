Умер первый и единственный Президент Крыма Мешков

В возрасте 73 лет скончался первый Президент Крыма Юрий Мешков. Об этом написала его дочь Марианна Мешкова на своей странице в Facebook.

"Умер", - коротко написала Мешкова.



Напомним, в начале сентября первый президент Крыма Юрий Мешков перенес инсульт и находился в состоянии искусственной комы. Позже, его дочь Марианна написала, что если бывший Президент Крыма чудом выживет, то останется инвалидом на всю жизнь.

Юрий Мешков был первым и единственным президентом республики Крым. На выборах Президента в 1994 году, где Мешков представлял блок "Россия", за него проголосовали 72,9% избирателей. Глава республики объявил курс на интеграцию с Россией, перевел полуостров на московское время и пообещал крымчанам российское гражданство. Также на полуострове при нем провели референдум о возвращении республике широкой автономии. Тогда 83% жителей поддержали проект Мешкова.

В марте 1995 года Верховная Рада Украины в одностороннем порядке отменила действие крымской конституции и упразднила пост Президента. Мешкова отстранили от должности, после чего он переехал в Москву.