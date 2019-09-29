Помер перший і єдиний Президент Криму Мєшков

У віці 73 років помер перший Президент Криму Юрій Мєшков. Про це написала його дочка Маріанна Мєшкова на своїй сторінці в Facebook.

"Помер", - коротко написала Мєшкова.



Нагадаємо, на початку вересня перший Президент Криму Юрій Мєшков переніс інсульт і перебував у стані штучної коми. Пізніше, його дочка Мар'яна написала, що якщо колишній Президент Криму дивом виживе, то залишиться інвалідом на все життя.

Юрій Мєшков був першим і єдиним президентом республіки Крим. На виборах Президента в 1994 році, де Мєшков представляв блок "Росія", за нього проголосували 72,9% виборців. Глава республіки оголосив курс на інтеграцію з Росією, перевів півострів на московський час і пообіцяв кримчанам російське громадянство. Також на півострові при ньому провели референдум про повернення республіці широкої автономії. Тоді 83% жителів підтримали проект Мєшкова.

У березні 1995 року Верховна Рада України в односторонньому порядку скасувала дію кримської конституції і скасувала посаду Президента. Мєшкова відсторонили від посади, після чого він переїхав до Москви.