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29 вересня 2019, неділя, 16:17 7
Суспільство 2019-09-29T17:00:01+03:00
Українські Новини
Помер перший і єдиний Президент Криму Мєшков

Помер перший і єдиний Президент Криму Мєшков

Юрій Мєшков. Екс-президент Криму. Фото: mk.ru
Юрій Мєшков. Екс-президент Криму. Фото: mk.ru

У віці 73 років помер перший Президент Криму Юрій Мєшков. Про це написала його дочка Маріанна Мєшкова на своїй сторінці в Facebook.

"Помер", - коротко написала Мєшкова.


Нагадаємо, на початку вересня перший Президент Криму Юрій Мєшков переніс інсульт і перебував у стані штучної коми. Пізніше, його дочка Мар'яна написала, що якщо колишній Президент Криму дивом виживе, то залишиться інвалідом на все життя.

Юрій Мєшков був першим і єдиним президентом республіки Крим. На виборах Президента в 1994 році, де Мєшков представляв блок "Росія", за нього проголосували 72,9% виборців. Глава республіки оголосив курс на інтеграцію з Росією, перевів півострів на московський час і пообіцяв кримчанам російське громадянство. Також на півострові при ньому провели референдум про повернення республіці широкої автономії. Тоді 83% жителів підтримали проект Мєшкова.

У березні 1995 року Верховна Рада України в односторонньому порядку скасувала дію кримської конституції і скасувала посаду Президента. Мєшкова відсторонили від посади, після чого він переїхав до Москви.

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