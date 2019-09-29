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29 сентября 2019, воскресенье, 09:40 313
Политика 2019-09-29T12:00:02+03:00
Українські Новини
ДМЗ изменит режим работы в связи с модернизацией производства

ДМЗ изменит режим работы в связи с модернизацией производства

Днепровский металлургический завод (ДМЗ) с 5 октября 2019-го изменит режим работы. Часть основных цехов остановят в связи с проведением масштабных работ по модернизации производства.

Как сообщалось ранее, инвестиционная программа DCH по развитию ГМК-дивизиона DCH Steel (ДМЗ и рудника "Сухая Балка" в Кривом Роге) предусматривает капиталовложения в размере $300 млн в течение ближайших 5 лет.

Реализации соответствующих проектов будет предшествовать масштабная исследовательская и ремонтная работа, предполагающая остановку части цехов ДМЗ. Период времени для ее проведения выбран, в том числе, с учетом низкой текущей конъюнктуры рынков сбыта продукции завода.

"На Днепровском металлургическом заводе запланирован ряд крупных инвестиционных проектов. Мы капитально ремонтируем и модернизируем производство для стабильной работы оборудования и снижения нагрузки на окружающую среду", – подчеркнул Виталий Баш, генеральный директор DCH Steel и ДМЗ.

Нынешний режим работы ДМЗ предполагает остановку части основных цехов.
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