Зеленский поручил подготовить чемпионат Европы-2020 по бадминтону

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров подготовить проведение чемпионата Европы 2020 года по бадминтону в Украине.

Об этом говорится в указе №717 от 28 сентября, передают Українськi Новини.

В частности, Кабмину необходимо в двухнедельный срок образовать Организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата и утвердить его персональный состав.

Кабмину следует обеспечить в установленном порядке реализацию и финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением чемпионата.

Кроме того, предусматривается обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата, а также популяризовать среди детей и молодежи занятия по бадминтону, создать соответствующую спортивную инфраструктуру, в том числе современные крытые бадминтонные корты.

Киевской городской государственной администрации необходимо обеспечить решения вопросов, связанных с реализацией мероприятий по подготовке и проведению чемпионата, в том числе проведение культурно-развлекательных мероприятий, обустройство зоны гостеприимства на время проведения чемпионата.

Как сообщали Українськi Новини, украинка вышла в 1/16 финала соревнований по бадминтону на Олимпиаде. Позже украинка выбыла из соревнований по бадминтону на Олимпиаде.

Также украинка завоевала "серебро" на чемпионате Европы по бадминтону в 2017 году.