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28 сентября 2019, суббота, 12:18 146
Силовые структуры 2019-09-28T12:19:25+03:00
Українські Новини
В Киеве полиция задержала банду, грабившую автомобили

В Киеве полиция задержала банду, грабившую автомобили

Следователи Шевченковского управления полиции по процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №10 закончили расследование в уголовном производстве в отношении организованной преступной группы, в состав которой входило четверо жителей Киева в возрасте от 22-х до 25-ти лет - на счету участников группировки более 20 доказанных фактов краж.

Как сообщает сообщает сайт ГУ Нацполиции Киева, злоумышленники преимущественно похищали фары с элитных иномарок.

Фото: НацполицияФото: Нацполиция

"Воры действовали ночью. Они выбирали транспортные средства, которые длительное время находились без постоянного присмотра, совершали демонтаж передних фар и убегали. Мы расследовали уголовные производства по статье 185 Уголовного кодекса Украины - кража. Трем злоумышленникам объявили о подозрении, а четвертого - объявили в розыск. Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд города Киева. Участникам группы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - заявил старший следователь Шевченковского управления полиции Максим Васильченко.

 

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