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28 сентября 2019, суббота, 00:34 11
Шоу-бизнес 2019-09-28T00:35:46+03:00
Українські Новини
Брэдли Купер собирался сделать предложение Леди Гаге, - СМИ

Брэдли Купер собирался сделать предложение Леди Гаге, - СМИ

Гага и Купер. Скриншот: трансляция церемонии
Гага и Купер. Скриншот: трансляция церемонии "Оскар"

Известная американская певица и актриса Леди Гага рассказала друзьям, что актер Брэдли Купер "разбил ее сердце", после того как передумал сделать певице предложение.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на журнал "Who".

По информации американского издания, Леди Гага и Брэдли Купер были парой, однако пара решила держать свои романтические отношения в тайне.

"В этом нет никаких сомнений - Леди Гага во время съемок "Рождение звезды" по уши влюбилась в Брэдли. Она думала, что он тот самый единственный, и предполагала, что он чувствует то же самое - до недавнего времени", - сообщил источник журнала.

Ближайшее окружение певицы утверждает, что актер якобы собирался сделать предложение, но потом внезапно передумал. Брэдли Купер внезапно осознал, что должен будет брать обязательства, и испугался.

"Она рассказывает друзьям, что он разбил ее сердце", - сообщает "Life & Style".

Как сообщали Українські Новини, Леди Гага упала перед машиной, а поклонники предположили, что она была пьяная. 

Ранее певица Леди Гага упала из 25-сантиметровых каблуков.

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