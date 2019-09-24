Леди Гага упала перед автомобилем: в сети предположили, что певица была пьяная

Американская певица Леди Гага упала, когда садилась в машину. Соответствующее видео опубликовало издание "TMZ" в Telegram-канале.\r\nНа нем видно, как звезда неуверенно подходит к автомобилю и, оступившись, падает на тротуар. За кадром слышны крики: "Вы в порядке?", "О Боже!".\r\nТем не менее 37-летняя поп-звезда с помощью помощников встает и улыбается на камеры. Пользователи сети предположили, что певица была пьяной. Но другие считают, что причиной стали солнцезащитные очки, в которых Леди Гага была в темное время суток.\r\n\r\nLady Gaga LITERALLY celebrated the #FirstDayOfFall 🍂🍁 pic.twitter.com\/A0ONbzlLvg\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n— TMZ (@TMZ) September 24, 2019\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Леди Гага победила в церемонии "Лучшая актриса" на Critics' Choice Awards-2019.Ранее поп-певица Леди Гага упала из 25-сантиметровых каблуков. Кроме того, 37-летняя Гага сообщила, что страдает редкостной болезнью. Пациенты с фибромиалгией страдают от хронической, как правило симметричной боли во всем теле.\r\nТакже СМИ сообщали, что агент Леди Гаги предложил певице выйти за него замуж.\r\n