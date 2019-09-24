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24 сентября 2019, вторник, 12:17 38
Шоу-бизнес 2019-09-24T13:15:02+03:00
Українські Новини
Леди Гага упала перед автомобилем: в сети предположили, что певица была пьяная

Леди Гага упала перед автомобилем: в сети предположили, что певица была пьяная

Леди Гага. Скриншот: видео/TMZ
Леди Гага. Скриншот: видео/TMZ

Американская певица Леди Гага упала, когда садилась в машину. Соответствующее видео опубликовало издание "TMZ" в Telegram-канале.

На нем видно, как звезда неуверенно подходит к автомобилю и, оступившись, падает на тротуар. За кадром слышны крики: "Вы в порядке?", "О Боже!".

Тем не менее 37-летняя поп-звезда с помощью помощников встает и улыбается на камеры. Пользователи сети предположили, что певица была пьяной. Но другие считают, что причиной стали солнцезащитные очки, в которых Леди Гага была в темное время суток.

Как сообщали Українські Новини, Леди Гага победила в церемонии "Лучшая актриса" на Critics' Choice Awards-2019.

Ранее поп-певица Леди Гага упала из 25-сантиметровых каблуков.

Кроме того, 37-летняя Гага сообщила, что страдает редкостной болезнью. Пациенты с фибромиалгией страдают от хронической, как правило симметричной боли во всем теле.

Также СМИ сообщали, что агент Леди Гаги предложил певице выйти за него замуж.




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