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26 августа 2019, понедельник, 17:30 344
Политика 2019-08-26T17:39:40+03:00
Українські Новини
Киев планирует уже в начале осени восстановить движение скоростного трамвая, - Кличко

Киев планирует уже в начале осени восстановить движение скоростного трамвая, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видео о том, как происходит капитальный ремонт станций скоростного трамвая Борщаговской ветви, передает пресс-служба Виталия Кличко. 

"Продолжаются активные ремонтные работы, чтобы в начале осени пассажиры общественного транспорта уже снова могли пользоваться услугами скоростного трамвая. Мы заканчиваем капитальный ремонт сразу пяти станций скоростного трамвая Борщаговской ветви: Гната Юры, Гарматная (НАУ), проспект Победы, Полевая и Политехническая", - написал Виталий Кличко.

По его словам, это будут современные и комфортные станции. На них уже проложили новые коммуникации, обновили трамвайные рельсы, сделали новые платформы, входные группы и вестибюли. Также обустроили станции тактильной плиткой для пассажиров с недостатками зрения. На каждой станции будет работать пункт безопасности. Для удобства пассажиров устанавливают терминалы наличного и безналичного расчета.

"Мы ремонтируем не только станции, обновляем также окружающую инфраструктуру - капитально ремонтируем подземные переходы и тротуары. В общем линией скоростного трамвая ежесуточно пользуются более 150 000 пассажиров. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы закончить ремонтные работы как можно скорее", - отметил мэр столицы.

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