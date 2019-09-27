Экс-депутату Березкину сообщили о подозрении в хищении $20 млн Ощадбанка

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) объявила бывшему депутату Станиславу Березкину о подозрении в хищении 20 миллионов долларов Государственного Ощадного банка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП, передают Українськi Новини.

Согласно ему, прокуроры сообщили бывшему депутату о подозрении по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, служебная подделка) Уголовного кодекса.



Досудебное расследование собрало доказательства, которые дают основания полагать, что бывший народный депутат, бенефициар группы компаний "Креатив" в конце 2013 - начале 2014 годах организовал завладение 20 миллионами долларов Государственного Ощадного банка.



Березкин и соучастники завладели деньгами по предварительному сговору под видом выдачи кредита. Эти средства были легализованы путем перечисления на счета иностранных компаний.



Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2018 года следствие по делу о хищении 20 млн долларов Ощадбанка депутата Березкина было остановлено.



Ранее САП просил суд избрать для дочери депутата Рады Березкина залог в 10 млн гривен как меру пресечения.