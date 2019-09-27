подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
27 сентября 2019, пятница, 17:30 672
Экономика 2019-09-27T17:30:33+03:00
Українські Новини
Еще одна государственная шахта в Украине может стать прибыльной уже до конца года

Еще одна государственная шахта в Украине может стать прибыльной уже до конца года

На шахте "Капитальная" в Мирнограде (Донецкая область) в рамках программы модернизации запустили новый очистной забой. Это один из шагов, необходимый для увеличения добычи угля и выведения предприятия на прибыльность. Ожидается, что шахта может выйти на рентабельность уже до конца 2019 года.

Об этом сообщил Александр Зорин, генеральный директор ГП "Мирноградуголь", в состав которого входит шахта "Капитальная".

По его словам, планируется, что с запуском нового очистного забоя среднемесячная добыча на шахте может вырасти в 1,5 раза - с 60 тысяч тонн до 90 тысяч тонн угля в месяц.

"Средства в размере более 50 млн гривен на запуск второй северной лавы предприятие получило от "Центрэнерго" в качестве предоплаты за добытый уголь. То есть по факту "Центрэнерго" в кооперации с нами усиливает сырьевую базу, необходимую компании. Для Украины это новый опыт, когда энергогенерирующая компания самостоятельно финансирует развитие угледобычи. Сейчас уголь с украинских шахт востребован, благодаря модернизации оборудования мы работаем над тем, чтобы увеличить свои производственные мощности. Наша глобальная задача, чтобы шахта стала рентабельная и ушла от финансирования за счет государственных дотаций", - рассказал Зорин. 

Напомним, по состоянию на 2018 год из 33 государственных шахт, принадлежащих Украине прибыльными являются только четыре.

Больше новостей о: Шахта

Архив
Новости
Это мое последнее официальное выступление на русском языке, - министр цифровой трансформации Федоров 18:03
Украина разрешила Польше эксгумацию 17:45
НАБУ допросило Порошенко 17:44 Дополнено
Еще одна государственная шахта в Украине может стать прибыльной уже до конца года 17:30
Митинги в Египте.Скриншот:youtube/euronews
В Египте, где неделю назад прошли массовые акции протеста против власти, готовится новая волна забастовок 17:28
больше новостей
Фото из instagram Марьяны Михолап и Николая Тищенко.
22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко 21:51
Бывший главарь "ДНР" стал в России мэром 20:59
Провалившийся асфальт в центре Киева. Фото:
Гигантская яма образовалась в центре Киева, движение ограничили 15:31
Ветераны и воины АТО готовы проводить акции протеста против продажи земли иностранцам 15:44
Мовчан и его помощница. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народа" Мовчан взял себе единственного помощника - танцовщицу из турецких отелей 11:55
больше новостей
МВД назначило замглавой Нацполиции Трояна 12:21
В СМИ рассказали о скандальном кандидате на должность угольного топ-чиновника 11:42
Сергей Чернявский: "Укрпочта" пробила дно и начала копать 12:18 Мнение
Мовчан и его помощница. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народа" Мовчан взял себе единственного помощника - танцовщицу из турецких отелей 11:55
Китай надеется на официальный визит Зеленского в Пекин 13:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok