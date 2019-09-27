В Египте, где неделю назад прошли массовые акции протеста против власти, готовится новая волна забастовок

В Египте, где ранее прошли массовые акции протеста в ряде городов, около 2 тысяч забастовщиков арестовано службами безопасности во избежание "дестабилизации мира" в государстве. Об этом передает телеканал "Al Jazeera".\r\nСогласно сообщению, Министерство внутренних дел Египта предупредило в четверг о "решительных" действиях против любых попыток "дестабилизировать мир". Согласно данным ведомства, уже более 2 тысяч активистов арестовано властями в связи с внезапно вспыхнувшими протестами.\r\nКроме того, забастовщики заявили, что готовятся к новым акциям против президента Абдель Фаттах эль-Сиси, которые планируются на эти выходные.\r\nОтмечается, что среди арестованных был Хассан Нафаа, профессор политологии в Каирском университете и известный обозреватель, который призвал к действующего президента в своем Твиттере.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Я не сомневаюсь, что продолжение абсолютного правления эль-Сиси приведет к катастрофе", - сказал Нафаа. "Интерес Египта требует его отъезда сегодня до завтра".\r\nБолее того, известный бизнесмен Мухаммед Али, который ранее добровольно отправлен в ссылку в Испанию, в четверг вечером в видео призвал египтян выйти на улицы после полуденной молитвы в пятницу.\r\n \r\n Он призвал протестующих не вступать в конфликт со службами безопасности и сказал, что активисты должны пройти маршем по улицам города и на площади Тахрир, которая стала центром восстания в 2011 году, вследствие чего был свергнут правитель Хосни Мубарак.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nОн отметил, что площадь не должно быть в центре внимания пятничных протестов.\r\n \r\nСлужбы безопасности также направили дополнительные войска в крупные города, где полиция останавливает и обыскивает пешеходов на основных транспортных магистралях и площадях. Власти также заблокировали новостные веб-сайты и заблокировали доступ к платформам обмена сообщениями, согласно группам мониторинга.\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2013 году, в связи со свержением власти Мохаммеда Мурси подобные протесты в Египте прошли между сторонниками и противниками Мурси в городе Мансура, где погибли четыре человек а десятки получили ранения.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ тот же период, движение ''Тамарруд'', инициировавшее протесты в Египте в 2013 году, объявило о предоставлении президенту Мурси 2 дня отсрочки, чтобы он смог самостоятельно принять решение об отставке с поста главы государства.