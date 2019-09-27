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27 сентября 2019, пятница, 17:17 522
Политика 2019-09-27T17:18:43+03:00
Українські Новини
Медведчук назвал требования МВФ "издевательством над украинцами"

Медведчук назвал требования МВФ "издевательством над украинцами"

Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба ОПЗЖ
Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба ОПЗЖ

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что требования Международного валютного фонда узаконить продажу земли в Украине и повысить тарифы на коммунальные услуги – это издевательство над украинскими гражданами.

Об этом народный депутат IX созыва сказал в эфире социально-политического ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112 Украина", передает пресс-служба ОПЗЖ.

"Если бы МВФ давал только деньги или торговался (дать 1 млрд, как сейчас, новая программа должна быть рассчитана на $5 млрд), но дело в том, что он же ставит условия. Ведь это одно из условий – продажа земли сельскохозяйственного назначения – от МВФ и международных организаций. На сегодня они пытаются сделать все, чтобы тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые выросли с 2013 года по настоящее время на 800–1200% на отопление, на газ – на 880%, чтобы они остались в тех же объемах и в тех же цифровых пределах", – отметил Виктор Медведчук.

По его словам, бизнес будет развиваться и инвестиции придут в страну только тогда, когда прекратятся эти издевательские действия со стороны МВФ, направленные против украинского народа, а в Украине настанет мир.

Ранее председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что для того, чтобы создать в Украине нужный инвестиционный климат, необходимо прекратить боевые действия на Донбассе.
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