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27 сентября 2019, пятница, 16:03 425
Экономика 2019-09-27T17:15:02+03:00
Українські Новини
Председатель НКРЭКУ ответила на давление ферросплавщиков Коломойского, - СМИ

Председатель НКРЭКУ ответила на давление ферросплавщиков Коломойского, - СМИ

Председатель Нацкомиссии регулирующей рынки энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко считает, что требования представителей ферросплавных предприятий Игоря Коломойского, которые пикетируют здание НКРЭКУ не касаются полномочий Комиссии. НКРЭКУ готовит обращение в компетентные органы, чтобы остановить давление.

"Митингуют ферросплавные заводы олигарха Игоря Коломойского. С определенными требованиями по уменьшению стоимости электрической энергии. Первые их требования по уменьшению тарифа Укрэнерго (это оператор системы передачи), уже были выполнены совместно с решением правительства, которое позволило комиссии учесть уменьшение компенсаций стоимости "зеленых тарифов". Но забастовки все равно продолжаются, нашлись новые требования, такие, как уменьшение электрической энергии, опять же из-за уменьшения тарифа НЭК "Укрэнерго"", - заявила Кривенко в эфире телеканала "112", пишет "Главком". 

Блокирование работы НКРЭКУ происходит два месяца - препятствование прохода на территорию здания, постоянный шум, стук по подоконниках и окнах. Руководительница регулятора подчеркивает: нынешние требования митингующих безосновательны.

"Все, что в пределах компетенции, все что могла сделать комиссия - мы все сделали. Все эти требования находятся вне компетенции поскольку согласно нового закона мы уже не регулируем стоимость электрической энергии", - подчеркнула она.

Кривенко проинформировала, что все решения НКРЭКУ происходят прозрачно и желающие могут прийти на заседание регулятора, на открытые обсуждения, чтобы выразить свою позицию.

Как сообщалось, что НАБУ активизировало расследование формулы Роттердам +, через которую ферросплавные заводы потеряли возможность установления льготных цен на электроэнергию. Игорь Коломойский неоднократно заявлял, что не согласен с формулой Роттердам +.

В свою очередь, бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк обвинил руководство НАБУ в преследовании экс-членов регулятора в интересах Игоря Коломойского.

В 2012 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азарова и ферросплавных предприятий, которым устанавливалась льготная цена на электроэнергию для ряда предприятий Коломойского.

В структуре себестоимости ферросплавного производства доля электроэнергии достигает 50%, поэтому изменение цены на электроэнергию существенно влияет на прибыльность бизнеса.
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