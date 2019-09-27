Включение в "Роттердам+" расходов на транспортировку экономически обосновано - Кушнирук

На всех энергетических рынках действуют аналогичные "Роттердам+" формулы ценообразования. Об этом идет речь в колонке экономического эксперта Бориса Кушнирука "Откуда берутся цены. На электроэнергию, газ и даже бензин" в журнале "Корреспондент".

"В НАБУ заявляют, что у них нет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы как базовому ориентиру для определения цены на уголь в Украине по формуле Роттердам+. По мнению детективов, цена угля в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене в целом отвечала установленным ценам на рынке энергетического угля в Украине", - написал Кушнирук.

Он подчеркнул, что также безосновательны сомнения детективов НАБУ в необходимости включать в формулу транспортные расходы, и посоветовал им разобраться с методикой формирования рыночных цен на ресурс в условиях его дефицита. Эксперт объяснил, что на всех энергетических рынках цены формируются по аналогичным "Роттердам+" формулам. При этом это вовсе не значит, что уголь, газ, нефть или топливо для АЭС завозят непосредственно из хабов, на основе котировок которых рассчитываются цены.

"В газовой сфере действует формула Дюссельдорф+, согласно которой в стоимость украинского газа закладываются логистические затраты из немецкого хаба NetConnect Germany (NCG). То же самое с урановым концентратом для Энергоатома… Методика формирования, расчета и установления тарифов на электрическую энергию, производимую на атомных станциях четко привязывает стоимость атомного топлива к мировым ценам + затраты на транспортировку… В нефтепродуктах (на которых зарабатывает главный критик Роттердам+ Игорь Коломойский) ценообразование происходит по аналогичному алгоритму. Его ПАО Укртатнафта, контролирующее крупнейший в стране Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, перерабатывает преимущественно украинскую нефть. При этом в долгосрочных контрактах цена бензина и дизельного топлива привязывается к формуле FOB Rotterdam + дифференциал", - отметил Кушнирук.

Напомним, 24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЕКП, которые утвердили формулу "Роттердам +". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам +", ни один из них не был взят под стражу. Позже в официальном ответе НАБУ на запрос Информбюллетеня ICC Ukraine сообщалось, что в бюро нет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле "Роттердам +".

По информации СМИ, на состоявшемся в конце августа совещании у президента по энергетическим вопросам, выяснилось, что закупать уголь по цене, рассчитанной по формуле "Роттердам+", дешевле, чем импортировать его из ЮАР, США или Колумбии. Так, цена по "Роттердам+" составляет 1,74 тыс грн за тонну, импорт из Колумбии и США - 1,9 тыс. грн за тонну, из ЮАР - 1,8 тыс. грн за тонну.