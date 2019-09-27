На детской площадке под Киевом тяжело травмировался ребенок

В Украинке в Киевской области на детской площадке мальчик упал и тяжело травмировался, сейчас ребенок находится в больниц. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. на своей странице в Facebook.\r\nДетская площадка. Фото: vykonkom.ukrainka\/\r\n"Сейчас специалисты ПОЖ проводят полную проверку детских площадок по городу. Те конструкции, которым более восьми лет, будут заменены или отремонтированы полностью, как того требует стандарт. Также ведутся переговоры с киевской фирмой, о дополнении площадок города защитными деталями, которые возможно и были предусмотрены в проекте, но почему-то не были установлены исполнителем с самого начала", – говорится в сообщении.\r\nНа некоторых объектах на этой неделе уже установили защитные детали.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 6 детей были ранены из-за взрыва неустановленного предмета на детской площадке в Днепропетровской области.