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27 сентября 2019, пятница, 12:16 336
Происшествия 2019-09-27T12:16:48+03:00
Українські Новини
На детской площадке под Киевом тяжело травмировался ребенок

На детской площадке под Киевом тяжело травмировался ребенок

Детская площадка. Фото: vykonkom.ukrainka/
Детская площадка. Фото: vykonkom.ukrainka/

В Украинке в Киевской области на детской площадке мальчик упал и тяжело травмировался, сейчас ребенок находится в больниц. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. на своей странице в Facebook.

Детская площадка. Фото: vykonkom.ukrainka/Детская площадка. Фото: vykonkom.ukrainka/

"Сейчас специалисты ПОЖ проводят полную проверку детских площадок по городу. Те конструкции, которым более восьми лет, будут заменены или отремонтированы полностью, как того требует стандарт. Также ведутся переговоры с киевской фирмой, о дополнении площадок города защитными деталями, которые возможно и были предусмотрены в проекте, но почему-то не были установлены исполнителем с самого начала", – говорится в сообщении.

На некоторых объектах на этой неделе уже установили защитные детали.

Как сообщали Українськi Новини, 6 детей были ранены из-за взрыва неустановленного предмета на детской площадке в Днепропетровской области.

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