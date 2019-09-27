Хулігани напали на журналіста та розмалювали двері його квартири

Редактор газети "Правдошукач" Юрій Шеляженко минулого вечора зазнав нападу екстремістів у дверей власної квартири в Києві. Про це поінформував сам потерпілий на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як повідомляє портал truth.in.ua, зловмисники розбили його фотоапарат. Атака збіглася з проблемами в доступності сайту газети, схожими на DDoS-атаку.

Повертаючись додому, журналіст побачив повідомлення ненависницького характеру на забруднених червоною фарбою дверях своєї квартири, в т.ч. зафарбовану табличку газети "Правдошукач". Аналогічні повідомлення він отримував протягом останніх тижнів у Facebook у відповідь на публікації про право на мир, про жорстоке поводження з призовниками та про діяльність Українського Руху Пацифістів. Він викликав поліцію і почав фотографувати та фільмувати двері, замазані фарбою.

Через 40 хвилин, коли поліція все ще не приїхала, екстремісти повернулися на місце злочину і взялися записувати відео своєї мазанини. Коли Юрій Шеляженко почав знімати їх, один з екстремістів вдарив його і зламав фотоапарат. Потім злочинці втекли. Поліція приїхала тільки через дві години після виклику.

З розбитого фотоапарата вдалося завантажити відеозапис злочину, на якому видно обличчя одного з нападників. Інший зловмисник сховав обличчя під медичною маскою.

"Цей ганебний наліт на газету "Правдошукач" не має наводити страх. Ніякі ненависники не заткнуть рот мільйонам миролюбних українців. Наша газета буде продовжувати писати правду, як ми робимо це вже понад десять років. Ми вимагаємо миру і надихаємо читачів вірити в себе. Глибоко в серці ми всі знаємо, що любов сильніша за ненависть, а сміливість сильніша за страх. Розум і спокій подолають зло війни й терору", - заявив Юрій Шеляженко.