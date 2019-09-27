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27 сентября 2019, пятница, 09:52 104 Пресс-релиз
Экономика 2019-09-27T11:30:03+03:00
Українські Новини
ПУМБ и ЦУМ предлагают покупать одежду, обувь и аксессуары избранных брендов в рассрочку

ПУМБ и ЦУМ предлагают покупать одежду, обувь и аксессуары избранных брендов в рассрочку

Первый украинский международный банк (ПУМБ) и главный универмаг страны ЦУМ предлагают покупать одежду, обувь и аксессуары избранных брендов в рассрочку.

Об этом говорится в сообщении банка.

Существующие клиенты ПУМБ, которые пользуются кредитными картами всеМОЖУ и soloМАНДРИ могут воспользоваться сервисом "Плати частями".

Для этого нужно расплатиться за товар кредитной картой, выбрать на платежном терминале количество платежей в рассрочку и сумма покупки мгновенно разобьется на равные части, без применения какой-либо комиссии.

Оформить кредитку, чтобы в будущем свободно покупать в ЦУМ товары своих любимых брендов, можно прямо в универмаге на третьем этаже.

А клиенты, у которых еще нет кредитных карт всеМОЖУ или soloМАНДРИ, могут воспользоваться кредитом от ПУМБ.

Просто выбирайте понравившуюся вещь, и направляйтесь к точке кредитования ПУМБ на третьем этаже ЦУМ.

Кредит на покупки от ПУМБ можно оформить на срок до 24 месяцев с льготным периодом от 3 до 6 месяцев.

Это значит, что стоимость товара будет разделена на 24 равные части (в зависимости от срока кредита), из которых на платежи суммы кредита в льготном периоде не будет начисляться комиссия.

Купить в рассрочку можно все товары, рядом с которыми есть пометка "Этот товар можно приобрести в рассрочку", или посетить сайт ЦУМ по ссылке, и ознакомиться с перечнем брендов

Чтобы оформить в ПУМБ рассрочку** с льготным периодом на выбранные товары, необходимо: уточнить у консультанта ЦУМ, можно ли приобрести в кредит выбранный товар; определиться с суммой первоначального взноса (любая сумма от 0 грн до 90% от стоимости покупки на выбор клиента); иметь с собой паспорт и ИНН для оформления кредита.

Как сообщали Українські Новини, 92,24% ПУМБа владеет компания "СКМ Финанс".

"СКМ Финанс" является дочерней компанией System Capital Management и специализируется на управлении финансовыми институтами.

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