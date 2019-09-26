Бывший главарь "ДНР" стал в России мэром

В России депутаты Элистинского городского собрания в Калмыкии в четверг, 26 сентября, избрали новым главой администрации Дмитрия Трапезникова, сообщает Интерфакс.

"По решению депутатов главой стал Трапезников, его кандидатуру предложил глава Калмыкии Бату Хасиков", - сказал собеседник агентства.

Трапезников в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. С 2010 по 2012 год он работал заместителем главы районного совета Петровского района Донецка.

Как сообщали Українські Новини, главаря "ДНР" Захарченко взорвали в ресторане в центре Донецка.

"Исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики", согласно "Конституции ДНР", стал Дмитрий Трапезников, который до настоящего времени был "заместителем председателя совета министров ДНР".

Пушилин заявил, что в убийстве главы "ДНР" Александра Захарченко виновата Украина.