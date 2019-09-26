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26 сентября 2019, четверг, 20:32 469
Недвижимость 2019-09-26T20:35:04+03:00
Українські Новини
Будущее рынка недвижимости зависит от внешних инвестиций, - Вавриш

Будущее рынка недвижимости зависит от внешних инвестиций, - Вавриш

Андрей Вавриш.Фото:пресс-служба SAGA Development
Андрей Вавриш.Фото:пресс-служба SAGA Development

Рынку недвижимости пора становиться более открытым, диджитализированным и человекоориентированным. В последние десятилетия девелопмент недвижимости шел вразрез с интересами города, порождая дополнительные отраслевые риски, которые оказывают влияние на стоимость ресурсов, перспективы реализации проектов и их цену. Об этом во время встречи Европейской бизнес ассоциации сказал украинский бизнесмен, генеральный директор SAGA Development Андрей Вавриш.

"В стоимости квадратного метра всегда присутствует эмоциональная составляющая. Удачный проект дает 15-30% дополнительной прибыли только за счет признания качества", – подчеркнул он.

По словам Андрея Вавриша, покупательская способность на рынке и доступность жилья постепенно растут. Но, как ни странно, укрепление гривны сказывается на них отрицательно: украинцы привыкли хранить сбережения в долларах, и сейчас могут купить за них меньше квадратных метров, чем полгода назад.

"В условиях прогнозируемого кризиса 2020 года рынок недвижимости в большой степени будет зависеть от объема внешних инвестиций. Если их будет достаточно, экономика и рынок получат значительный потенциал для развития. Без внешних инвестиций обвал рынка может быть значительно больше, чем в Европе или США", – прогнозирует девелопер.
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