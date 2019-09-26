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26 сентября 2019, четверг, 19:16 66
Происшествия 2019-09-26T19:16:53+03:00
Українські Новини
В Ровенской области в стенах костела замурованы артснаряды времен Второй мировой войны

В Ровенской области в стенах костела замурованы артснаряды времен Второй мировой войны

Благовещенскиий храм в поселке Клевань. Фото: ГосЧс Ровенской области
Благовещенскиий храм в поселке Клевань. Фото: ГосЧс Ровенской области

В четверг, 26 сентября сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнуружили в костеле села Клевань Ровенской области артснаряды времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧс Ровенской области.

Сообщается, что к спасателям поступило сообщение, что в стене римско-католического Благовещенского храма в поселке Клевань обнаружили опасные предметы.

В стене костела обнаружены замуровнные снаряды. Фото: ГосЧс Ровенской областиВ стене костела обнаружены замуровнные снаряды. Фото: ГосЧс Ровенской области

Как передают спасатели в Ровенской области, пиротехники подтвердили, что на высоте примерно 15-20 метров в наружной стене костела вмурованы металлические предметы, очень похожи на артиллерийские снаряды калибром 76 мм и 85 мм.

Для того, что проверить, действительно ли это снаряды, будут привлечены дополнительное оборудование. Если это действительно так, то они будут изъяты из стены и ликвидированы.

Как сообщали Українські Новини, ранее на Волыни нашли 14 мин и гранату времен Второй мировой.

Кроме того, граната времен Второй мировой войны была обнаружена 24 сентября в Музее города в здании Львовского городского совета.

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