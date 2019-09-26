Власти США вернули Египту украденную гробницу священника Неджеманха

В Нью-Йорке состоялась церемония репатриации гроба египетского священника в храме Херишефа - Неджеманха, который ранее был продан на аукционе в Великобритании в 6 млн долларов. Об этом сообщает BBC.

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший и министр иностранных дел Египта Самех Хасан Шукри провели в Нью-Йорке церемонию репатриации гроба Неджеманха, священника в храме бога Херишефа. Гробница провела в архиве американского музея почти два года.

Гробница священника Неджеманха, изготовленная около 3 тыс. лет назад была куплена 2 года назад Метрополирен-музеем в Нью-Йорке. По мнению египетских властей, бюст был похищен , вследствие чего Егтипет призывал аукционный дом Сhristie's отменить торги.

Древнеегипетский артефакт контрабандой вывезли из Египта еще в 2011 году. А через шесть лет продали нью-йоркск музея Метрополитен.

По словам официальных лиц, похищенный антиквариат был продан музею глобальной сетью по торговле людьми, которая использовала поддельные документы.

Отмечается, что древнюю гробницу разграбили, а ценности попали в различные коллекции. За время расследования Египет также представил доказательства права собственности на артефакт. Похищенный антиквариат был продан музея глобальной сетью, использовала поддельные документы.

Как сообщали Українські Новини, ранее группа археологов обнаружила на юге Египта масштабное древнее захоронение, относящееся к периоду греко-римского владычества (332 г. до н.э. - 395 г. н.э.).

Кроме того, в Египте нашли гробницы времен Римской империи.