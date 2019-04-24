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24 апреля 2019, среда, 20:35 1441
Наука 2019-04-24T21:06:10+03:00
Українські Новини
В Египте нашли огромную гробницу мумий с детьми и взрослыми

В Египте нашли огромную гробницу мумий с детьми и взрослыми

Вход в гробницу. Фото: Египетское министерство по делам древностей
Вход в гробницу. Фото: Египетское министерство по делам древностей

Группа археологов обнаружила на юге Египта масштабное древнее захоронение, относящееся к периоду греко-римского владычества (332 г. до н.э. - 395 г. н.э.), сообщает "Русская служба BBC".

Просторная гробница, состоящая из нескольких комнат, целиком выдолблена внутри скалы. Чтобы попасть внутрь, нужно спуститься по каменной лестнице, вход к которой был замурован каменной стеной - за счет этого захоронение осталось нетронутым на протяжении двух тысячелетий.

Как сообщает египетское министерство по делам древностей, по надписям внутри гробницы, найденной в провинции Асуан, удалось установить имя "основного" захороненного - Тийт, однако в общей сложности в подземном склепе было обнаружено три десятка мумий, в том числе забальзамированных детских тел.

Тело самого Тийта было уложено в украшенный росписью деревянный саркофаг, который позже распался на части.

Рядом были найдены фрагменты другого саркофага, собрав которые вместе, можно прочитать целый текст с упоминанием имени усопшего, а также заклинания и молитвы, обращенные к богам Древнего Египта - Хнуму, Сатис, Анукет и Хапи.

В погребальных камерах археологи нашли десятки амфор с благовониями и других жертвенных сосудов с подношениями богам. Рядом с четырьмя мумиями были расставлены блюда с едой.

Два мумифицированных тела (по всей видимости, мать и ее ребенок) были уложены друг на друга и укрыты расписным картонажем - многослойным папирусом, который традиционно использовался в Древнем Египте для создания посмертных масок и саркофагов, повторяющих контуры тела. Еще несколько детей были захоронены отдельно, в прилегающей боковой галерее.

Среди всех найденных артефактов итальянский профессор Патриция Пьячентини, руководящая раскопками, отдельно отметила удивительно сохранившиеся носилки, на которых в гробницу спускали тела. Они сделаны из двух пальмовых жердей, между которыми натянута расписная ткань.

У входа в основную камеру стояло несколько сосудов с дегтем, который использовался для бальзамирования, и готовый к росписи, но еще не раскрашенный картонаж, а также масляная лампа.

Слева и справа от входа были найдены многочисленные фрагменты посмертных масок и прекрасно сохранившаяся статуэтка Ба - птицы с человеческим лицом, которая олицетворяет душу усопшего.

Птица с человеческим лицом. Фото: Египетское министерство антиквариатаПтица с человеческим лицом. Фото: Египетское министерство по делам древностей

По словам профессора Пьячентини, в окрестностях мавзолея Ага-хана, выстроенного в Асуане на западном берегу Нила, располагается около 300 древних захоронений, сделанных между VI в. до н.э. и IV в. н.э.

С 2015 года в этом регионе археологи провели раскопки уже 25 таких гробниц.

Как сообщали Українські Новини, в Египте нашли гробницы времен Римской империи.

Ранее в Египте обнаружили гробницу верховного жреца возрастом 4400 лет.

Также в Египте нашли скелет женщины возрастом 3700 лет, которая умерла во время родов.

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