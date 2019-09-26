підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
26 вересня 2019, четвер, 18:11 8
Життя 2019-09-26T19:30:01+03:00
Українські Новини
Олег Винник разом з "друзями" Путіна приєднався до флешмобу за мир

Олег Винник разом з "друзями" Путіна приєднався до флешмобу за мир

Російська музична група МИР 519 запустила акцію під назвою "ВСЕММИР", до якої приєднався український співак Олег Винник, який раніше підтримав Національну футбольну збірну України.

Організатори називають метою проекту "закликати людей до мирного співіснування". До нього приєдналися багато російські зірки, серед яких і прихильники політики президента РФ Володимира Путіна, пише "НВ Style".

Поряд з ними до так званої акції за мир приєднався Олег Винник. Відеоролик за його участю опублікувала група МИР 519 на YouTube.

"Я не хочу, щоб батьки оплакували своїх дітей. Я не хочу, щоб молоді дружини ставали вдовами, і я не хочу, щоб страждали діти. Давайте не забувати, ми прийшли в цей світ, щоб навчитися любити, а не забирати життя один одного. Усім мир, всьому мир", — говорить в ролику Винник.

Також до акції приєдналися російський журналіст Володимир Познер, співачка Валерія, продюсер Ігор Крутий, виконавці Дмитро Маліков і Володимир Пресняков, Денис Клявер, актори Нона Гришаєва, Максим Аверін та інші. Більшість з них публічно підтримували анексію Криму Росією.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Винник розповів улюблений жарт про себе, який придумав Потап.

Крім того, Винник, Потап і російські гастролери стали номінантами премії YUNA 2019.

Більше новин про: Олег Винник Путін Володимир Познер Валерія Ігор Крутий Дмитро Маліков Володимир Пресняков Денис Клявер Нона Гришаєва

Архів
Новини
Майбутнє ринку нерухомості залежатиме від зовнішніх інвестицій, - Вавриш 20:32
Трамп запропонував Зеленському залишити Юрія Луценка головним прокурором України 20:11
За зняття недоторканності з депутатів Ради виступають 71% українців, з Президента-56%, - КМІС 19:30
Список держоб'єктів, які не підлягають приватизації, розглянуть у жовтні, - Зеленський 19:17
Ватажок "ДНР" Пушилін відхилив пропозицію Лукашенка ввести миротворців на Донбас 19:11
більше новин
В "Лінк-Медитал" заявляють, що компанія "Діавіта" підробляє документи заради перемоги в Prozorro 15:07
Київська митниця оштрафувала на 75 тис. грн VIP-шоперів, які поверталися з Мілана 16:39
ХТЗ Ярославського представить оновлену техніку на агрофорумі в Кропивницькому 15:07
Радник Трампа зустрівся з Абромавичусом і їде до Полякова в Firefly 11:45
Екс-глава ЦВК Охендовський став почесним членом Асоціації організаторів виборів країн Європи 12:19
більше новин
Лідирують перекази з Польщі: за півроку заробітчани відправили в Україну $5,5 мільярда 23:03
Зеленський назвав єдину людину в світі, яка може на нього тиснути 11:42
Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського 17:25
Військкомати просять поліцію розшукати жителів Києва, які ухиляються від призову 12:31
Резиденція Стартапів. Новий досвід Нідерландів 14:16 Прес-реліз
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok