Олег Винник разом з "друзями" Путіна приєднався до флешмобу за мир

Російська музична група МИР 519 запустила акцію під назвою "ВСЕММИР", до якої приєднався український співак Олег Винник, який раніше підтримав Національну футбольну збірну України.

Організатори називають метою проекту "закликати людей до мирного співіснування". До нього приєдналися багато російські зірки, серед яких і прихильники політики президента РФ Володимира Путіна, пише "НВ Style".

Поряд з ними до так званої акції за мир приєднався Олег Винник. Відеоролик за його участю опублікувала група МИР 519 на YouTube.

"Я не хочу, щоб батьки оплакували своїх дітей. Я не хочу, щоб молоді дружини ставали вдовами, і я не хочу, щоб страждали діти. Давайте не забувати, ми прийшли в цей світ, щоб навчитися любити, а не забирати життя один одного. Усім мир, всьому мир", — говорить в ролику Винник.

Також до акції приєдналися російський журналіст Володимир Познер, співачка Валерія, продюсер Ігор Крутий, виконавці Дмитро Маліков і Володимир Пресняков, Денис Клявер, актори Нона Гришаєва, Максим Аверін та інші. Більшість з них публічно підтримували анексію Криму Росією.

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Як повідомляли Українські Новини, раніше Винник розповів улюблений жарт про себе, який придумав Потап.

Крім того, Винник, Потап і російські гастролери стали номінантами премії YUNA 2019.