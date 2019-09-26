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26 сентября 2019, четверг, 17:21 556
Lifestyle 2019-09-26T17:21:11+03:00
Українські Новини
Желтый пигмент куркумы опасен для здоровья, - эксперты из Стэнфордского университета

Желтый пигмент куркумы опасен для здоровья, - эксперты из Стэнфордского университета

Куркума молотая.Фото:MPort.ua
Куркума молотая.Фото:MPort.ua

Следователи из Стэнфордского университета, работая в Бангладеш, обнаружили в популярной приправе в Азии, что уровень содержания свинца в куркуме превышает допустимые нормы почти в 500 раз. Об этом передает "Sciencealert".

Согласно новому исследованию, желтый пигмент, который используется для усиления яркого цвета куркумы, является прямой угрозой здоровью.

Куркума очень популярна в Азии и других регионов приправа, которая также входит в состав смеси карри, а Бангладеш - одна из стран-экспортеров куркумы, в том числе и на европейские рынки.

Ученые отметили, что влияние свинца среди женщин и детей в сельских районах Бангладеш опасно высокое. В некоторых регионах до половины всех жителей показали повышенный уровень этого нейротоксина в крови. И причиной этого может быть популярная приправа.

"Мы пришли к выводу, что, возможно, в окружающей среде есть источники свинца. Может, это почва или вода. Может, из паяных свинцовых труб. Оказалось, что это действительно был свинец, который добавляется в пищу. Он добавляется непосредственно к тому,  что употребляется в пищу. Это шокирует ", - объясняет Дженна Форсайт, эксперт по  здоровью детей в странах с низким уровнем дохода.

В предыдущих исследованиях отравлений свинцом источником подозревали куркуму раньше, но после пяти лет обширных исследований, команда из Стэнфорда утверждает, что прямо свинец в куркуме напрямую связан с уровнями содержания свинца в крови.

Чтобы достичь этого, команда из Стэнфорда посетила первые девять районов по производству куркумы в Бангладеш, а также два района, которые производят сравнительно мало специй. В каждом месте исследователи провели интервью с людьми, которые производят, потребляют и регулируют куркуму - всего 154 разговоров по всей цепочке поставок. Более того, исследователи также собрали образцы куркумы, пигментов, пыли и почвы как по оптовым, так и с розничных рынков.

Отмечается, что в 7 из 9 районов исследователи обнаружили, что куркума загрязнена желтым пигментом на основе свинца. Но лучшим доказательством загрязнения был их изотопный анализ. Изотопы свинца, обнаруженные в куркуме, отвечали изотопам свинца, выявленным в крови людей.

"Мы рекомендуем немедленное вмешательство, которое побуждает производителей и потребителей куркумы к решению этого кризиса в сфере здравоохранения и обеспечения будущего без свинцовой куркумы", - пишут авторы работы.

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