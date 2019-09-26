подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
26 сентября 2019, четверг, 15:44 651
Общество 2019-09-26T16:15:02+03:00
Українські Новини
Ветераны и воины АТО готовы проводить акции протеста против продажи земли иностранцам

Ветераны и воины АТО готовы проводить акции протеста против продажи земли иностранцам

Ветераны и воины АТО готовы проводить акции протеста против продажи земли иностранцам.

Об этом представители аграриев и ветеранских организаций АТО и ООС заявили во время совместной пресс-конференции в ИА "Интерфакс-Украина".

"Мы аграрии, представители ветеранских организаций, общественных организаций, волонтерских организаций объединились в рамках защиты нашей родной земли. Мы собрались потому, что не можем допустить сегодня, что украинскую землю скупят иностранцы, а для наших будущих поколений останется только вывеска от территории", - рассказал Сергей Иващук, Директор предприятия "Жемчужина Подолья".

Участники пре-конференции особо подчеркнули опасность того, что именно представители страны-агрессора, в первую очередь, воспользуются возможностью. Они через оффшорные компании и прикрываясь гражданством других стран, будут активно скупать украинскую землю.

Участник АТО, юрист "Национального корпуса" Виктор Шендибило рассказал, что в законопроект, который регистрируется прямо закладывается лазейка, для того чтобы конечным владельцем украинских компаний мог быть любой. Таким образом сюда зайдет иностранный капитал, в том числе это будет капитал государства-агрессора, ведь нет никаких ограничений. "Рука агрессора на рынке земли - прямая угроза для нас ", - подчеркнул он.

"Мы, участники АТО, выражаем свое категорическое "нет" принятию данного закона. Мы говорим "нет" продаже земли иностранцам. В 2014 году украинский народ смог остановить продвижение русских войск. Так сегодня мы обязаны не допустить, чтобы земля, за которую ребята пролили кровь, слезы досталась агрессору", - сказал Николай Греков - боец батальона "Айдар" и мэр оккупированного города Александровск.

"Если мы не будем услышаны, мы готовы выходить на акции протеста ... Мы готовы выходить к Кабинету министров, к Офису президента, к Верховной Раде. И я обращаюсь ко всем депутатам Верховной Рады, к сожалению, предыдущие нас не слышали, не допустить принятия данного закона, не допустить продажи земли иностранцам и остановить данный вопрос к возвращению территорий под юрисдикцию Украины до окончания и полной победы в русско-украинской войне", - детализировал требования Николай Греков.
Архив
Новости
Президент Израиля доверил Нетяньяху повторное формирование парламента, который тот не смог создать вовремя 16:20
В ОПУ отказались предоставить стенограмму встречи Зеленского с Коломойским 16:11
В армии Украины решили бороться с "совком" и создавать образцовые части, - Загороднюк 16:05
У Зеленского странно отреагировали на лишение лицензий "112" канала 15:56
МВФ сменил директора, назначив Георгиеву вместо Лагард 15:48
больше новостей
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Кабмин предлагает Раде запустить рынок земли 14:39
Пенсия. Фото: censor.net
Меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда 21:14
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
В Варшаве самоубийца выбросился из окна на голову 18-летнему украинцу 13:30
больше новостей
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
МВД назначило замглавой Нацполиции Трояна 12:21
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Беларусь готова ввести на Донбасс войска, миротворцев и пограничников, - Лукашенко 13:54
Китай надеется на официальный визит Зеленского в Пекин 13:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok