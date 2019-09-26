Платформа Бойко назвала "расправой властей" решение лишить лицензий 112 канал

Сегодня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение лишить телеканал "112 Украина" лицензии на цифровое вещание. Услужливые марионетки из Нацсовета выполнили приказ власти расправиться с независимым телевизионным каналом. Своим решением Нацсовет узаконил рейдерский захват телеканала – тот самый захват, который, как сообщали эксперты и журналисты, готовился в Офисе президента. Члены Нацсовета (срок полномочий трех из восьми членов уже истек), вчера послушно выполнявшие пожелания Коломойского и Порошенко, сегодня выполняют заказ Зеленского и Богдана, сообщается на сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Об этом свидетельствуют многочисленные угрозы, звучавшие в адрес каналов от самого президента Зеленского: лживые обвинения в непрозрачном финансировании, недопущении монополизации рынка. Об этом говорят и материалы независимых СМИ, которые прямо заявляли, что непосредственным куратором рейдерского захвата телеканала является руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан. Ряд депутатов Европарламента открыто заявляли о влиянии Офиса президента на судей, рассматривавших дело телеканала "112 Украина".

Пытаясь услужить власти, боясь в результате "перезагрузки" лишиться должностей и преференций, члены Нацсовета вынесли свое решение безропотно, единогласно и без рассмотрения альтернативных проектов. Под надуманным предлогом, не слушая аргументов представителей телеканала, Национальный совет единогласно, в традициях расстрельных "троек", вынес свой вердикт.

Президент и его команда, которая боится слышать правду, которая уничтожает свободные СМИ, формируя под себя комфортное медиапространство, и которой не нужны журналисты, неизбежно повторит судьбу своих "папередников". А заявления Офиса президента о том, что они надеются, "новый состав Нацсовета поможет урегулировать ситуацию на телевизионном рынке", – лучшее признание того, что у Зеленского понимают и нелегитимность нынешнего состава совета, и заказной характер политической расправы.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" обращается к посольствам демократических стран, представительствам международных организаций и их наблюдательных миссий, международным правозащитным и профессиональным организациям, чтобы они дали политическую оценку действиям украинской власти.

Мы готовы оказать всю необходимую политическую поддержку журналистскому коллективу и поддержать все законные требования канала "112 Украина". На парламентских слушаниях, посвященных обеспечению свободы слова в Украине, мы будем требовать рассмотрения этого вопроса.

Мы призываем всех представителей журналистского сообщества, всех, кто стремится сохранить свободу слова в Украине, подключаться к этой политической борьбе. Объединив усилия демократических политических сил, гражданского общества, журналистов и граждан, мы отстоим украинскую демократию. Украине не нужны еще пять лет бесправия, беззакония и репрессий. Боремся вместе за свободу слова в Украине! Вместе победим!