Минюст обеспокоен попытками пересмотра мирового соглашения с Philip Morris Ukraine, - СМИ

В Министерстве юстиции серьезно обеспокоены активностью Государственного бюро расследований (ГБР) вокруг уголовного дела, связанного с мировым соглашением (МС) правительства с табачным концерном Philip Morris Ukraine.\r\nВ Минюсте обеспокоены чрезмерной активностью ГБР, которые преследуют очевидную цель поставить под сомнение правомерность МС в рамках инвестиционного арбитража между Украиной и ФМУ. Госбюро последние полгода проводит обыски и допросы всех причастных к подписанию мирового соглашения с табачным гигантом. Об этом сообщают источники в министерстве, пишут "Подробности".\r\nДля Минюста необходимость расследования данных фактов выглядит сомнительно. В течении года Минюст проводил тщательный анализ всех рисков и законности такого соглашения, по результатам которого пришли к выводам, что заключение такого соглашения будет соответствовать интересам государства и укрепит имидж страны, как надежного инвестиционного партнера.\r\nГосбюро расследований возобновило уголовное дело против топ-менеджмента компании, арестовало её документацию, а также изъяло все оригиналы самого мирового соглашения, которые были у Минюста, Государственной фискальной службы (ГФС) и правительства.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОсобенно встревожен Иван Лищина, которого Кабмин переназначил заместителем министра юстиции на прошлой неделе. Он принимал непосредственное участие в подготовке соглашения и считает, что все государственные органы действовали в соответствии с Порядком, утвержденным указом президента, а нынешняя активность ГБР – это не более, чем охота на ведьм, не говоря уже о их компетенции давать оценку подобным соглашениям.\r\nВ сети можно найти фото письма, в котором МинЮст требует немедленно подписать МС.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПри этом, Департамент внешних коммуникаций "Philip Morris Ukraine" в комментарии Комсомольской правде заявил, что все государственные органы действовали в рамках действующего законодательства, заключая соглашение с корпорацией.\r\nВ "Philip Morris Ukraine" отметили, что обеспокоены действиями ГБР, однако после обысков никаких дальнейших шагов от Госбюро не последовало.\r\nОтмечается, что в 2018 году "Philip Morris Ukraine" обратилось в международный арбитражный суд с инвестиционным спором к Украине.\r\nС января 2018 года по февраль 2019 года согласование условий урегулирования инвестиционного спора при участии министерства юстиции, министерства финансов, министерства иностранных дел, министра экономического развития, бизнес омбудсмена, государственной фискальной службы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nИюнь 2019 года возбуждение ДБР уголовного производства № 62019170000000505 о законности заключения мирового соглашения в рамках урегулирования международного инвестиционного спора между Украиной и "Philip Morris Ukraine".\r\nИюль-сентябрь 2019 года обыски и выемки детективами ДБР всех материалов, касающихся заключения мирового соглашения в министерстве юстиции, государственной фискальной службе, кабинете министров Украины.\r\n"Philip Morris Ukraine" входит в топ-5 крупнейших налогоплательщиков страны уже несколько лет подряд. Так, в прошлом году компания заплатила в бюджет 14,8 млрд грн. "Philip Morris Ukraine" – ведущая международная табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет, продукция которой продается в более чем 160 странах мира, вышла на украинский рынок в 1994 году.