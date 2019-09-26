Мін'юст стурбований спробами перегляду мирової угоди з Philip Morris Ukraine, - ЗМІ

У Міністерстві юстиції серйозно стурбовані активністю Державного бюро розслідувань (ДБР) навколо кримінальної справи, пов'язаної з мировою угодою (МУ) уряду з тютюновим концерном Philip Morris Ukraine.

У Мін'юсті стурбовані надмірною активністю ДБР, які переслідують очевидну мету поставити під сумнів правомірність МУ в рамках інвестиційного арбітражу між Україною і ФМУ. Держбюро останні півроку проводить обшуки і допити всіх причетних до підписання мирової угоди з тютюновим гігантом. Про це повідомляють джерела в міністерстві, пишуть "Подробности".

Для Мін'юсту необхідність розслідування даних фактів виглядає сумнівно. Протягом року Мін'юст проводив ретельний аналіз усіх ризиків і законності такої угоди, за результатами якої прийшли до висновків, що укладення такої угоди буде відповідати інтересам держави і зміцнить імідж країни, як надійного інвестиційного партнера.

Держбюро розслідувань поновило кримінальну справу проти топ-менеджменту компанії, заарештувало її документацію, а також вилучило всі оригінали самої мирової угоди, які були у Мін'юсту, Державної фіскальної служби (ДФС) і уряду.

Особливо стривожений Іван Ліщина, якого Кабмін перепризначив заступником міністра юстиції минулого тижня. Він брав безпосередню участь у підготовці угоди і вважає, що всі державні органи діяли відповідно до Порядку, затвердженого указом президента, а нинішня активність ДБР - це не більше, ніж полювання на відьом, не кажучи вже про їх компетенції давати оцінку подібним угодам.

У мережі можна знайти фото листи, в якому Мін'юст вимагає негайно підписати МУ.

При цьому, Департамент зовнішніх комунікацій "Philip Morris Ukraine" в коментарі "Комсомольській правді" заявив, що всі державні органи діяли в рамках чинного законодавства, укладаючи угоду з корпорацією.

В "Philip Morris Ukraine" зазначили, що стурбовані діями ДБР, однак після обшуків ніяких подальших кроків від Держбюро не було.

Зазначається, що в 2018 році "Philip Morris Ukraine" звернулося до міжнародного арбітражного суду з інвестиційним спором до України.

З січня 2018 року по лютий 2019 року узгодження умов врегулювання інвестиційного спору за участю міністерства юстиції, міністерства фінансів, міністерства закордонних справ, міністра економічного розвитку, бізнес омбудсмена, державної фіскальної служби.

Червень 2019 року порушення ДБР кримінального провадження № 62019170000000505 про законність укладення мирової угоди в рамках врегулювання міжнародного інвестиційного спору між Україною та "Philip Morris Ukraine".

Липень-вересень 2019 року обшуки і виїмки детективами ДБР всіх матеріалів, що стосуються укладення мирової угоди в міністерстві юстиції, державної фіскальної службі, Кабміну.

"Philip Morris Ukraine" входить в топ-5 найбільших платників податків країни вже кілька років поспіль. Так, в минулому році компанія заплатила в бюджет 14,8 млрд грн. "Philip Morris Ukraine" - провідна міжнародна тютюнова компанія, один з найбільших виробників сигарет, продукція якої продається в більш ніж 160 країнах світу, вийшла на український ринок в 1994 році.