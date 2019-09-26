Медведчук заявил, что действующая власть не хочет выполнять Минские соглашения

То, что сейчас называют "формулой Штайнмайера", ‒ это норма Минских соглашений, которые нужно выполнять. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат IX созыва Виктор Медведчук, сообщает сайт платформы.

"Давайте сначала обсудим не то, подходит Украине или нет ("формула Штайнмайера". – Ред.), а обсудим то, что это норма Минских соглашений. А Минские соглашения были утверждены главами государств "нормандской четверки" и резолюцией Совета Безопасности ООН. И там то, что вы называете "формулой Штайнмайера", и все остальные – это пункты Минских соглашений", ‒ отметил Виктор Медведчук.

Политик также акцентировал внимание на том, что нынешняя украинская власть не соглашается с пунктами Минских соглашений. И это, по словам Медведчука, является проблемой.

"В Минских соглашениях речь идет о том, что этот особый статус, предусмотренный законом, должен быть имплементирован в Конституцию Украины. И вот в этом проблема, с которой не соглашается сегодняшняя официальная власть Украины. А в Минских соглашениях это прописано – особый статус в ранге раздела или норм Основного Закона, то есть Конституции", – подчеркнул политик.

Как отметил Виктор Медведчук, модальности проведения местных выборов на неконтролируемых территориях нужно согласовывать с их представителями, так как это прописано в Минских соглашениях.

"Более того, надо согласовать закон, который потом, после согласования, должна принять Верховная Рада. Так вот, в этом законе, как и в действиях (а контролировать их будут ОБСЕ, ОСММ ОБСЕ и другие структуры), необходимо предусмотреть все то, что может сегодня обеспечить вот тот избирательный процесс, по поводу которого вы задаете правильные вопросы. Объективные. Но ведь никто не приступал к голосованию норм закона, к принятию этого закона, а мы обсуждаем теоретически: "формула Штайнмайера" хорошая или плохая? Наш министр иностранных дел в пятницу заявил, что она хорошая. В субботу, видимо, кто-то что-то подсказал, и он сказал: плохая. Потом во вторник на заседании двух комитетов ВР он сказал: так мы ж договорились по поводу признания "формулы Штайнмайера". Все запутались. Но просто договорились еще раньше. Раньше было 2 сентября, когда встречались советники президентов глав государств "нормандской четверки". В том числе советник г-на Зеленского. И они подписали формулу и подписали обращение к Трехсторонней контактной группе, которая заседала позавчера, 18-го, для того чтобы они подписали этот документ, о "формуле Штайнмайера". А почему? Да потому, что это решение о внедрении и реализации "формулы Штайнмайера", как путь и дорожная карта выполнения Минских соглашений, было принято в далеком октябре 2016 года", – резюмировал политик.

Ранее председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что Минские соглашения ‒ это "фундамент, и они безальтернативны".