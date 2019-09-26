Суд оправдал бывшего заместителя командира батальона "Айдар" Сергея Граба, обвиняемого во взяточничестве на посту директора предприятия Министерства обороны "Укрвоенстрой".

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Правоохранителями было установлено, что в августе 2012 года будучи директором "Укрвоенстроя" Граб и его сообщник, директор предприятия Минобороны "Укрконверс" Валентин Пилипенко разработали план по взысканию неправомерной выгоды за предоставление в аренду помещений площадью около 200 кв.м, принадлежащих указанным госпредприятиям в Белой Церкви (Киевская область).

Так, 31 августа 2012 года арендатор помещений - представитель ООО "ІФТ Розенфхайм Україна" - под влиянием угрозы Граба и Пилипенко согласился перечислить им 32 тыс. гривен за возможность продолжать занимать арендуемые помещения.

Граб и Пилипенко в сентябре 2012 года были задержаны, руководителям ГП были предъявлены подозрения по ч.3 ст.27, ч.3 ст.368 (организация вымогательство и получение взятки в соучастии за выполнение в интересах того, кто дает взятки, любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения) Уголовного кодекса.

В суде обвиняемые свою вину не признал и заявили, что стали жертвами провокации Службы безопасности Украины.

Так, Граб заявил суду, что арендатор помещения не имел необходимых документов для аренды и сам настойчиво предлагал взятку.

Потерпевший в суде отрицал факт провокации и заявил, что все разговоры с Грабом и Пилипенко были записаны на диктофон, и они действительно требовали от него деньги за не разрыв договора аренды.

Суд, рассмотрев дело, решил, что подсудимые невиновны.

В частности, суд отмел как доказательство явку с повинной Пилипенко, так как, по его словам, она была написана под давлением правоохранителей.

Также в приговоре отмечено, что сторона обвинения не предоставила суду диктофонные записи, которые сделал потерпевший.

Суд решил, что потерпевший сам постоянно провоцировал Граба и Пилипенко на получение взятки, которые, к тому же, согласно законодательству, не имели полномочий рассматривать вопросы аренды помещений площадью более 200 кв.м.

Таким образом, 19 сентября текущего года суд полностью оправдал и признал невиновными обвиняемых, отменил им меры пресечения и снял арест с их имущества.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2015 года Граб был задержан правоохранителями по делу против экс-командира добровольческого батальона "Айдар", депутата Верховной Рады Сергея Мельничука.

Его подозревали в создании организованной преступной группы, разбое и грабежах.