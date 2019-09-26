Суд оправдал бывшего заместителя командира батальона "Айдар" Сергея Граба, обвиняемого во взяточничестве на посту директора предприятия Министерства обороны "Укрвоенстрой".\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nПравоохранителями было установлено, что в августе 2012 года будучи директором "Укрвоенстроя" Граб и его сообщник, директор предприятия Минобороны "Укрконверс" Валентин Пилипенко разработали план по взысканию неправомерной выгоды за предоставление в аренду помещений площадью около 200 кв.м, принадлежащих указанным госпредприятиям в Белой Церкви (Киевская область).\r\nТак, 31 августа 2012 года арендатор помещений - представитель ООО "ІФТ Розенфхайм Україна" - под влиянием угрозы Граба и Пилипенко согласился перечислить им 32 тыс. гривен за возможность продолжать занимать арендуемые помещения.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nГраб и Пилипенко в сентябре 2012 года были задержаны, руководителям ГП были предъявлены подозрения по ч.3 ст.27, ч.3 ст.368 (организация вымогательство и получение взятки в соучастии за выполнение в интересах того, кто дает взятки, любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения) Уголовного кодекса.\r\nВ суде обвиняемые свою вину не признал и заявили, что стали жертвами провокации Службы безопасности Украины.\r\nТак, Граб заявил суду, что арендатор помещения не имел необходимых документов для аренды и сам настойчиво предлагал взятку.\r\nПотерпевший в суде отрицал факт провокации и заявил, что все разговоры с Грабом и Пилипенко были записаны на диктофон, и они действительно требовали от него деньги за не разрыв договора аренды.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСуд, рассмотрев дело, решил, что подсудимые невиновны.\r\nВ частности, суд отмел как доказательство явку с повинной Пилипенко, так как, по его словам, она была написана под давлением правоохранителей.\r\nТакже в приговоре отмечено, что сторона обвинения не предоставила суду диктофонные записи, которые сделал потерпевший.\r\nСуд решил, что потерпевший сам постоянно провоцировал Граба и Пилипенко на получение взятки, которые, к тому же, согласно законодательству, не имели полномочий рассматривать вопросы аренды помещений площадью более 200 кв.м.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТаким образом, 19 сентября текущего года суд полностью оправдал и признал невиновными обвиняемых, отменил им меры пресечения и снял арест с их имущества.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в октябре 2015 года Граб был задержан правоохранителями по делу против экс-командира добровольческого батальона "Айдар", депутата Верховной Рады Сергея Мельничука.\r\nЕго подозревали в создании организованной преступной группы, разбое и грабежах.