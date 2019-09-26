В СМИ рассказали о скандальном кандидате на должность угольного топ-чиновника

Генеральным директором ГП "Национальная угольная компания", которая управляет всеми государственными шахтами, будет назначен Станислав Толчин, экс-директор ГП "Макеевуголь". Об этом сообщил источник в Минэнергоугля для "Укррудпром", информирует портал apostrophe.ua.

"Толчина продвигает директор департамента угольно-промышленного комплекса Александр Владыченко", - отметил источник.

По его словам, Владыченко является человеком замминистра Анатолия Корзуна, вместе с Толчиным они работали в структурах угольной промышленности при Януковиче.

Станислав Толчин возглавлял ГП "Макеевуголь" с 2006 по 2011 год. Однако после аварии на шахте им. Бажанова (11 пострадавших, 4 погибших) проверка обнаружила ряд нарушений на предприятии. В частности, в 2011 году прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело против Толчина: по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. 25 октября 2011 года Толчина объявили в розыск и получили разрешение суда на его задержание и доставку в суд. Расследование закончилось обвинением в аварии рядовых сотрудников.

"Этот человек всегда ассоциировался с самым нахальным и беспредельным воровством. Это практически Наполеон коррупции, который довел воровство на своем госпредприятии до абсурда. Апофеозом карьеры Толчина стало обрушение копра на шахте имени Бажанова в 2011 году. Эта авария унесла жизни 11 человек. Люди, имеющие отношение к угольной промышленности, понимают, что такое обрушение копра на шахте. Это нонсенс! Допустить такую аварию может только аматор космического масштаба", - написал о нем донецкий блогер-переселенец Денис Казанский.

В 2012 году Геннадий Москаль писал о том, что Толчин был направлен в Черкасскую область в качестве "смотрящего от Донецкой области" за финансовыми потоками и кадрами. В то время регион возглавлял экс-министр энергетики Сергей Тулуб, входивший в окружение Виктора Януковича.

В 2013 году Толчин перешел работать замглавы Донецкого, а затем главой Киевского территориального отделения Антимонопольного комитета, и до апреля 2018 года работал в АМКУ (с поста главы отделения уволился в феврале 2017, работал советником, его последняя декларация).

В 2016 году Толчина уже пытались назначить в органы власти. В частности, по данным "Радио Свобода", для него открыли должность замминистра энергетики и угольной промышленности.

"В распилах Станислав Марксович большой специалист… К сведению, Толчин и его родственники (обеспечил трех жен, двух дочерей и сына) владеют VIP -квартирами в элитных районах Донецка, Киева и области, крымской Ялте. Машины, гаражи и парковочные места счету не поддаются, их очень много. Еще есть вилла на Кипре - для уикендов", - написал замминистра внутренних дел Антон Геращенко. Блоггеры публиковали, в частности, фото раритетного "ягуара", на котором передвигался "угольный генерал".