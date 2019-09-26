Skywalk Trading просит Геруса и Нефедова повлиять на произвол Энергетической таможни

Компания Skywalk Trading (Эстония) просит председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрея Геруса и главу Государственной Таможенной службы Максима Нефедова вмешаться в ситуацию с блокировкой Энергетической таможней Государственной фискальной службы (ГФС) 27 тыс. тонн дизельного топлива в морском порту "Южный".

Об этом говорится в письмах компании к Герусу и Нефедову, передают Українські Новини.

В компании сообщают, что 25 августа Skywalk Trading поставила в порт "Южный" 27 тыс. тонн дизтоплива и после прохождения всех таможенных процедур топливо было отгружено в портовые резервуары в режиме "таможенный склад".

Отмечается, что 10 сентября Энергетическая таможня отказала в приеме таможенной декларации на это дизельное топливо, ссылаясь на необходимость отбора проб для анализа на содержание серы.

При этом должностные лица таможни отказали в растаможивании топлива из-за превышения показателя содержания серы на 0,00001 процентный пункт.

"Практика отбора проб из топлива, произведенного в странах Европейского Союза, достаточно редкое явление и обычно используется как рычаг давления на импортера. Пробы были отобраны 11 сентября и по неизвестным нам причинам были направлены в Киевскую лабораторию только 13 сентября, хотя самая близкая государственная лаборатория, которая способна провести соответствующее исследование, находится в Одессе", - отмечают в компании.

Согласно выводу анализа проб, проведенного Департаментом налоговых и таможенных экспертиз ГФС, состав серы в импортированном дизтопливе составляет 10,1 ppm, при этом, согласно выводам трех международных сюрвейерских компаний, которые проводили анализ проб на этапе погрузки топлива в танкер, состав серы в топливе составляет 9,4-9,6 ppm.

"Несмотря на то, что результаты анализов Департамента налоговых и таможенных экспертиз ГФС противоречат паспорту качества производителя и выводам трех международных сюрвейерских компаний, а зафиксированное превышение показателя содержания серы находится в пределах технической погрешности прибора, Энергетическая таможня ГФС отказала нам в проведении повторного анализа и фактически заблокировала 27 тыс. тонн топлива в резервуарах порта", - отмечают в письме.

В компании просят Нефедова и Геруса поспособствовать решению этой проблемы, провести новый отбор проб топлива в любой другой гослаборатории с привлечением европейских компаний.

Также в компании просят инициировать внесение изменения в таможенный кодекс в части признания таможенными органами Украины выводов международных сюрвейерских компаний, которые проводят анализы топлива в соответствии с международными стандартами.

Кроме того, в компании отмечают, что есть необходимость кардинально изменить процесс работы Энергетической таможни.

"Поскольку на сегодняшний день мы сталкиваемся с ситуацией, когда должностное лицо таможни вправе проводить анализы 30 дней, предоставлять ответ на письмо 30 дней и направить на решение ситуации в суд, где регистрация заявления и оформления решения суда может занять до 6 месяцев, а рассмотрение дела по существу во всех инстанциях до 2 лет, что делает невозможным решение ситуации в судебном порядке, учитывая специфику поставок и хранения, а также предоставляет много возможностей для побуждения к коррупционным действиям", - подытожили в компании.

Как сообщали Українські Новини, "Консалтинговая группа "А-95" оценивает дефицит дизельного топлива в сентябре в 60 тыс. тонн, или в 10% от ожидаемого объема потребления в Украине.

Также "Консалтинговая группа "А-95" заявляет, что 18 сентября, нефтеперевалочный морской порт Южный остановил работу, после того, как 17 сентября остановился нефтеперевалочный комплекс в Херсоне.