В сентябре сумма начисленного НДС выросла на 17,2% - Верланов

В сентябре сумма начисленного налога на добавленную стоимость по итогам августа 2019 составила 19,8 млрд грн. Это на 2,9 млрд грн, или на 17,2% больше аналогичного периода 2018 (16,9 млрд грн). Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов на своей странице в Facebook.

По словам главы ГНС, подобного результата налоговикам удалось достичь благодаря настойчивой аналитической работе и эффективной отработке сектора минимизаторов, в том числе компаний, которые используют с целью конвертации.

"Настойчивая аналитическая работа - уже позволяет приносить миллиарды в государственный бюджет. Без "маски-шоу", без "прессования" налогоплательщиков, без порочащих "плановых штрафов", - отметил Верланов.

При этом, по состоянию на август 2019, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, база налогообложения выросла всего на 2,2% с 723 до 739 млрд грн, то есть почти не изменилась.

"Мы делаем все, чтобы Новая Налоговая реализовалась как настоящая сервисная служба с качественным администрированием налогов. Даже первые шаги в этом направлении уже демонстрируют большую эффективность, нежели у старой структуры", - подытожил Сергей Верланов.

Отметим, что согласно данным ГНС, в общем начисление налога в 2019 году выросло на 12,8%. Так, в 2019 году начислено налога на сумму 152,6 млрд грн, что на 17,5 млдрд грн больше аналогичного периода прошлого года (135,1 млрд грн).