Зеленский хочет привлечь Норвегию к добыче газа в Украине

Президент Владимир Зеленский намерен привлечь Норвегию к добыче газа в Украине.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, Президент встретился с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг.\r\nПолитики обсудили сотрудничество в энергетической сфере.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Мы были бы рады пригласить вас к добыче газа. У нас есть месторождения, но нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это - геополитический вопрос", - сказал Зеленский.\r\nТакже стороны договорились работать над привлечением норвежских инвесторов к инфраструктурным и гуманитарным проектам по восстановлению Донбасса.\r\nСолберг отметила, что норвежский бизнес проявляет значительный интерес к Украине.\r\nВ конце встречи Солберг подарила Зеленскиму футбольный мяч, на котором изображены цели устойчивого развития страны.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Украина рассчитывает на поддержку Норвегии в противодействии агрессии России.\r\nТакже Украина и Норвегия подписали предварительные контракты на $1,5 млрд