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25 сентября 2019, среда, 20:00 44
Внешняя политика 2019-09-25T20:00:59+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет привлечь Норвегию к добыче газа в Украине

Зеленский хочет привлечь Норвегию к добыче газа в Украине

Президент Владимир Зеленский намерен привлечь Норвегию к добыче газа в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Президент встретился с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг.

Политики обсудили сотрудничество в энергетической сфере.

"Мы были бы рады пригласить вас к добыче газа. У нас есть месторождения, но нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это - геополитический вопрос", - сказал Зеленский.

Также стороны договорились работать над привлечением норвежских инвесторов к инфраструктурным и гуманитарным проектам по восстановлению Донбасса.

Солберг отметила, что норвежский бизнес проявляет значительный интерес к Украине.

В конце встречи Солберг подарила Зеленскиму футбольный мяч, на котором изображены цели устойчивого развития страны.

Как сообщали Українськi Новини, Украина рассчитывает на поддержку Норвегии в противодействии агрессии России.

Также Украина и Норвегия подписали предварительные контракты на $1,5 млрд

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