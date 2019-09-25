В Ровенской области прогрессирует работа "теневых" заправок, в Сумах задержали мужчину с сумкой маковой соломки

Сколько нелегальных автозаправок обнаружили в Ровенской области

В Ровенской области продолжают выявлять незаконные места торговли нефтепродуктами, сообщает "Ого". Только за понедельник удалось остановить работу 8 нелегальных АЗС. Все объекты работали с нарушениями, без разрешающих документов. Сотрудники правоохранительных органов составили протоколы о нарушении требований действующего законодательства. Всего за прошлую неделю в результате проверок прекратили свою деятельность 16 "теневых" АЗС.

за прошлую неделю в результате проверок прекратили свою деятельность 16 "теневых" АЗС.Фото:"Ого".

На одном из одесских аттракционов слетела кабина

24 сентября на одной из центральных аллей Одессы во время запуска аттракциона "Бомбер", произошла поломка – кабина, где должны сидеть люди, отлетела, сообщает "odessa.net.ua". К счастью, запуск был проверочным, поэтому в кабине никого не было. Впрочем, по словам очевидцев, отделившаяся часть конструкции могла и без того наделать беды, задев кого-нибудь из гулявших по аллее людей, однако в этот раз никто не пострадал.

В Сумах патрульные задержали подозрительного мужчину с полной сумкой маковой соломки

24 сентября, получив сообщение о подозрительном мужчине, патрульные обнаружили 43-летнего жителя Сум, который довольно странно себя вел. Проверив его по имеющимся полицейским базам, инспекторы выяснили, что он неоднократно имел проблемы с законом в сфере оборота наркотиков. Проведя поверхностную проверку, инспекторы обнаружили у него маковую соломку, сообщает "Ваш шанс".

В Николаеве продают блины с мышами

Житель Николаева сообщил о том, что в николаевские магазины производитель поставляет полуфабрикаты с мышами, передают "Новости-N". В подтверждение своих слов он разместил в "Фейсбуке" фото замороженных блинов, в которых лежит дохлая мышь. "Вот таким мясом производитель фарширует блинчики и доставляет предпринимателям в брендированные магазины", - написал николаевец.

В Николаеве продают блины с мышами Фото:"Новости-N"

Праздновал 10-летний юбилей: в Мариуполе пьяный ребенок бросал в прохожих камни

В воскресенье, 23 сентября полиция Мариуполя задержала 10-летнего ребенка, который бросал в прохожих камни, сообщает "Наше Місто". В полицию поступило сообщение, что из недостроенного здания на Георгиевской улице трое подростков бросают в прохожих камни. Прибывший экипаж полиции обнаружил и задержал только одного ребенка, который находился в состоянии алкогольного опьянения. На вопрос о происхождении алкоголя мальчик не ответил. Свое состояние объяснил тем, что праздновал свой первый юбилей — 10 лет. Полицейские нашли мать пьяного ребенка и пригласили в отделение для составления административного протокола.

Как сообщали Українські Новини, Харьковский тракторный завод Ярославского представит обновленную технику на агрофоруме в Кропивницком.

Кроме того, в Одессе областная детская больница получила оборудование благодаря SMS-пожертвованиям абонентов Киевстар.