подписаться на рассылку
24 24.35
26.2 26.75
˟
  • Главная
  • Новости
  • Украина
  • В Ровенской области прогрессирует работа "теневых" заправок, в Сумах задержали мужчину с сумкой маковой соломки
25 сентября 2019, среда, 17:11 128 Новости из регионов
Украина 2019-09-25T17:11:17+03:00
Українські Новини
В Ровенской области прогрессирует работа "теневых" заправок, в Сумах задержали мужчину с сумкой маковой соломк

В Ровенской области прогрессирует работа "теневых" заправок, в Сумах задержали мужчину с сумкой маковой соломки

Сколько нелегальных автозаправок обнаружили в Ровенской области 

В Ровенской области продолжают выявлять незаконные места торговли нефтепродуктами, сообщает "Ого". Только за понедельник удалось остановить работу 8 нелегальных АЗС. Все объекты работали с нарушениями, без разрешающих документов. Сотрудники правоохранительных органов составили протоколы о нарушении требований действующего законодательства. Всего за прошлую неделю в результате проверок прекратили свою деятельность 16 "теневых" АЗС.

за прошлую неделю в результате проверок прекратили свою деятельность 16 за прошлую неделю в результате проверок прекратили свою деятельность 16 "теневых" АЗС.Фото:"Ого".

На одном из одесских аттракционов слетела кабина

24 сентября на одной из центральных аллей Одессы во время запуска аттракциона "Бомбер",  произошла поломка – кабина, где должны сидеть люди, отлетела, сообщает "odessa.net.ua". К счастью, запуск был проверочным, поэтому в кабине никого не было. Впрочем, по словам очевидцев, отделившаяся часть конструкции могла и без того наделать беды, задев кого-нибудь из гулявших по аллее людей, однако в этот раз никто не пострадал.

 

В Сумах патрульные задержали подозрительного мужчину с полной сумкой маковой соломки

24 сентября, получив сообщение о подозрительном мужчине, патрульные обнаружили 43-летнего жителя Сум, который довольно странно себя вел. Проверив его по имеющимся полицейским базам, инспекторы выяснили, что он неоднократно имел проблемы с законом в сфере оборота наркотиков. Проведя поверхностную проверку, инспекторы обнаружили у него маковую соломку, сообщает "Ваш шанс".

В Николаеве продают блины с мышами 

Житель Николаева сообщил о том, что в николаевские магазины производитель поставляет полуфабрикаты с мышами, передают "Новости-N". В подтверждение своих слов он разместил в "Фейсбуке" фото замороженных блинов, в которых лежит дохлая мышь. "Вот таким мясом производитель фарширует блинчики и доставляет предпринимателям в брендированные магазины", - написал николаевец.

В Николаеве продают блины с мышами Фото:В Николаеве продают блины с мышами Фото:"Новости-N"

Праздновал 10-летний юбилей: в Мариуполе пьяный ребенок бросал в прохожих камни 

В воскресенье, 23 сентября полиция Мариуполя задержала 10-летнего ребенка, который бросал в прохожих камни, сообщает "Наше Місто". В полицию поступило сообщение, что из недостроенного здания на Георгиевской улице трое подростков бросают в прохожих камни. Прибывший экипаж полиции обнаружил и задержал только одного ребенка, который находился в состоянии алкогольного опьянения. На вопрос о происхождении алкоголя мальчик не ответил. Свое состояние объяснил тем, что праздновал свой первый юбилей — 10 лет. Полицейские нашли мать пьяного ребенка и пригласили в отделение для составления административного протокола.

Как сообщали Українські Новини, Харьковский тракторный завод Ярославского представит обновленную технику на агрофоруме в Кропивницком.

Кроме того, в Одессе областная детская больница получила оборудование благодаря SMS-пожертвованиям абонентов Киевстар.

Больше новостей о: Одесса Николаев Ровно Мариуполь Регионы

Архив
Новости
Россия не будет участвовать в чемпионате мира по легкой атлетике в 2019 году из-за допинг- скандала 17:42
Ястремская. Фото: Twitter/WTA
Ястремская разгромила чешскую теннисистку в Китае и вышла в четвертьфинал 17:29
Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского 17:25 Документ
Трамп ожидает извинений после обнародования записи разговора с Зеленским 17:12
В Ровенской области прогрессирует работа "теневых" заправок, в Сумах задержали мужчину с сумкой маковой соломки 17:11 Новости из регионов
больше новостей
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Пенсия. Фото: censor.net
Меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда 21:14
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
В Варшаве самоубийца выбросился из окна на голову 18-летнему украинцу 13:30
больше новостей
Телеканал 112 Украина Фото: 112.ua
Нет оснований: СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne 08:00 Документ
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
У советника главы Налоговой службы Кригана проходят обыски 16:07
Преград больше нет: в сентябре арест Пашинского и представление в Раду на Порошенко, - Портнов 20:00
Князев объяснил, почему его бывшую жену задержали на въезде в Польшу с огромной суммой денег 20:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok