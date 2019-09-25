ХТЗ Ярославского представит обновленную технику на агрофоруме в Кропивницком

Харьковский тракторный завод, входящий в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, продолжает развивать линейку выпускаемой для аграрной индустрии техники, и представит обновленные модели на международной агропромышленной выставке в городе Кропивницкий с 25 по 28 сентября.

Среди своих новинок харьковчане продемонстрируют обновленный гусеничный трактор ХТЗ-181.20-07. Он получил существенные конструктивно-инженерные обновления в ходовой системе, а также резинотросовую гусеницу шириной 645 мм., расширенную колею в 1680 мм, усиленную раму и навесную систему, которой комплектуются серийные колёсные тракторы производства ХТЗ.

Конструкторы отметили, что подобного рода тракторы являются уникальными, так как использование гусеницы, в отличие от колёс, позволяет максимально сохранить почву за счет снижения удельного давления на грунт и исключения буксования благодаря увеличенной площади контакта гусениц с поверхностью почвы и равномерному распределению веса трактора.

Наличие резинотросовой гусеницы существенно увеличивает возможности эксплуатации подобных тракторов, в частности позволяет передвигаться машинно-тракторным агрегатам по дорогам общего пользования, — подчеркнул Сергей Булава, главный инженер по агротехнологиям торгового дома ХТЗ.

На международной агропромышленной выставке в Кропивницком также будет представлен обновленный трактор ХТЗ-150К-09.172.10, ранее известный как Т-150К, в новой облицовке и с двигателем 180 лошадиных сил, а также ХТЗ-248К.20 — он получил новую современную рулевую колонку, обновленный интерьер кабины, удлиненную заднюю полураму, новую гидравлическую систему с двумя насосами на 190 литров, а также обновленную навесную систему.

ХТЗ – единственное в Украине и странах бывшего СНГ крупнейшее машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве колесных и гусеничных тракторов и ведущее свою историю с 1930 года.

С момента приобретения ХТЗ бизнесменом Александром Ярославским в 2016 году группа DCH восстановила производство, а инженеры завода кардинально улучшили качество модернизированной техники. Тракторы производства ХТЗ комплектуются двигателями известного мирового производителя Iveco. Высокая степень локализации производства техники ХТЗ, составляющая 70-85%, позволяет предприятию поддерживать украинское машиностроение и промышленность.

Благодаря многомиллионной долгосрочной инвестиционной программе группы DCH для модернизации ХТЗ и внедрения инновационных решений для выпускаемых тракторов, техника производства харьковского завода не только обеспечивает потребности украинских фермеров и агрокомпаний, но и поставляется на внешние рынки — Молдова, Казахстан, Армения, Польша, Болгария, Румыния, Литва и Грузия. Самая дальняя точка поставок — Новая Зеландия, изучается возможность поставок на рынки стран региона Океания и на африканский континент.

Сам ХТЗ, по замыслу Ярославского, должен стать платформой для техно-революции и инноваций — для этого в рамках проекта по редевелопменту территории завода группой DCH будет создана современная многофункциональная экосистема для бизнеса Экополис ХТЗ, состоящая из индустриального парка, технопарка, логистического комплекса, торгового кластера, исследовательского, образовательного и медицинского центров. Оценочный объем инвестиций, которые будут вложены в редевелопмент территории ХТЗ до 2032 года составляет 2-3 миллиарда долларов, а сам проект станет драйвером социально-экономического развития Харькова и Украины.