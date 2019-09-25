Янукович-младший заявил, что окружение Порошенко использовало санкции ЕС для рейдерского захвата его активов

Режим Порошенко использовал санкции ЕС против сына экс-президента Александра Януковича для рейдерского захвата его активов.

Такой пост опубликовал в Фейсбуке пресс-секретарь сына экс-президента Украины Юрий Кирасир.

При этом он заявил, что решение Европейского суда об отмене санкций ЕС в отношении Януковича 2018-2019 гг. подтвердило факт их незаконного введения. А также напомнил, что решение суда обязало Европейский Союз компенсировать Александру Януковичу судебные издержки.

Кроме того, Кирасир опубликовал в своем ФБ комментарий самого Януковича.

"На протяжении 5 лет преступный режим Порошенко навязывал украинскому народу и международному сообществу различные мифы о якобы причастности Президента Виктора Януковича к различным преступлениям, а беспочвенные обвинения в мой адрес использовались как инструмент дискредитации моего отца на посту Президента", - заявил он.

По словам Януковича, действия производились по простой схеме. Сначала "ручные" прокуроры фабриковали уголовные дела, на их основании просили ЕС ввести санкции, а после этого - использовали санкции, чтобы рейдерским путем захватить денежные активы вкладчиков ПАО "Всеукраинский банк развития" и полностью уничтожить его бизнес в Украине.

"Европейские судьи, по сути, признали, что ЕС не должен были вводить санкции на основании этих политически мотивированных и наспех сфабрикованных дел. Поэтому, решение суда об отмене санкций является предсказуемым, хоть и запоздалым", - заявил он.

"Я знал, что правда на моей стороне. Ни одна страна мира не подтвердила арест ни копейки моих личных денег, кроме абсолютно прозрачных счетов принадлежащих мне европейских компаний. Для меня было принципиальным признание санкций незаконными и безосновательными, было важно восстановить свое честное имя, именно в европейских судах опровергнуть всю ложь в отношении меня.

Я считаю, что нужно восстановить справедливость в отношении всех, чьи права и свободы цинично нарушал преступный режим Порошенко. Виновные в этом должны понести заслуженное наказание. А Европейский Союз обязан свежим взглядом оценить все заявления и действия этих преступников – в них можно разглядеть лишь ложь и манипуляцию в их личных корыстных интересах. Стала ли Украина лучше после их правления? Стали ли украинцы жить лучше? Если ЕС так тревожит судьба Украины, то пора освежить санкционный список и вписать туда тех, кто последние пять лет грабил нашу страну. Тем более что расследование их коррупции уже активно продвигается в Украине", - заявил Янукович.