Родного брата экс-главы Госнацпроекта Каськива суд отказался арестовывать заочно

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказалась заочно взять под стражу родного брата бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива Александра, который подозревается в хищении 259 млн гривен государственных средств.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.

2 сентября Соломенский районный суд рассмотрел ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о заочном аресте брата Каськива и отказал в его удовлетворении.

Отказ мотивирован тем, что подозреваемый не находится в международном розыске, поскольку отсутствуют сведения о получении Национальным центральным бюро Интерпола постановления об объявлении его в розыск, а также отсутствуют сведения о принятии решения Генеральным секретариатом Интерпола или НЦБ Интерпола об объявлении брата Каськива именно в международный розыск.

На данное решение САП подала апелляционную жалобу, которую 19 сентября рассмотрел Антикоррупционный суд.

Вышестоящий суд также решил отказать в заочном аресте брата Каськива.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ объявило в международный розыск родного брата экс-главы Госнацпроекта Каськива.

Ранее суд арестовал свинарники, коровники и Porsche брата экс-главы Госнацпроекта Каськива.

До этого двоюродного брата экс-главы Госнацпроекта Каськива арестовали, установлен залог в 2,6 млн гривен.