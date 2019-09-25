Родного брата экс-главы Госнацпроекта Каськива суд отказался арестовывать заочно

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказалась заочно взять под стражу родного брата бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива Александра, который подозревается в хищении 259 млн гривен государственных средств.\r\nОб этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.\r\n2 сентября Соломенский районный суд рассмотрел ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о заочном аресте брата Каськива и отказал в его удовлетворении.\r\nОтказ мотивирован тем, что подозреваемый не находится в международном розыске, поскольку отсутствуют сведения о получении Национальным центральным бюро Интерпола постановления об объявлении его в розыск, а также отсутствуют сведения о принятии решения Генеральным секретариатом Интерпола или НЦБ Интерпола об объявлении брата Каськива именно в международный розыск.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа данное решение САП подала апелляционную жалобу, которую 19 сентября рассмотрел Антикоррупционный суд.\r\nВышестоящий суд также решил отказать в заочном аресте брата Каськива.\r\nКак сообщали Українськi Новини, НАБУ объявило в международный розыск родного брата экс-главы Госнацпроекта Каськива.\r\nРанее суд арестовал свинарники, коровники и Porsche брата экс-главы Госнацпроекта Каськива.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nДо этого двоюродного брата экс-главы Госнацпроекта Каськива арестовали, установлен залог в 2,6 млн гривен.