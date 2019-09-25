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25 сентября 2019, среда, 16:27 258
Общество 2019-09-25T16:28:07+03:00
Українські Новини
Все для людей: возле поликлиники установили самодельный деревянный пандус

Все для людей: возле поликлиники установили самодельный деревянный пандус

Пандус. Фото: Facebook/Катя Жук
Пандус. Фото: Facebook/Катя Жук

Необычный пандус из досок на ступеньках соорудили возле входа консультативная поликлинику при областной больнице. 

Об этом в посте на странице Facebook сообщает Екатерина Жук.

Сооружение из досок приставили в поликлинику, напротив заезда в областную больницу с улицы Рамаданова.

Пользователи социальных сетей в коментариях пишут, что по этим доскам больных на каталках медработники возят уже очень продолжительное время, и что такое сооружение лучше чем ничего.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове соседи мешали члену паралимпийской сборной Украины по фехтованию, бронзовой медалистке Чемпионата мира на колясках Анне Пашковой установить пандус на входе в свой дом.

Также в Киеве демонтировали одну из незаконных торговых точек на Центральном железнодорожном вокзале. Ранее коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" начало в столице демонтаж ряда незаконных временных сооружений (ВС) на пересечении улиц Десятинной и Владимирской.

Напомним, на пересечении улиц Гарматной и Борщаговской начали снос огромного МАФ-ресторана, который "вырос" из сигаретного ларька.

Больше новостей о: Поликлиника Киевблагоустройство Пандус

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