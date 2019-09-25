Все для людей: возле поликлиники установили самодельный деревянный пандус

Об этом в посте на странице Facebook сообщает Екатерина Жук.

Сооружение из досок приставили в поликлинику, напротив заезда в областную больницу с улицы Рамаданова.

Пользователи социальных сетей в коментариях пишут, что по этим доскам больных на каталках медработники возят уже очень продолжительное время, и что такое сооружение лучше чем ничего.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове соседи мешали члену паралимпийской сборной Украины по фехтованию, бронзовой медалистке Чемпионата мира на колясках Анне Пашковой установить пандус на входе в свой дом.

Также в Киеве демонтировали одну из незаконных торговых точек на Центральном железнодорожном вокзале. Ранее коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" начало в столице демонтаж ряда незаконных временных сооружений (ВС) на пересечении улиц Десятинной и Владимирской.

Напомним, на пересечении улиц Гарматной и Борщаговской начали снос огромного МАФ-ресторана, который "вырос" из сигаретного ларька.