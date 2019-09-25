Все для людей: біля поліклініки встановили саморобний дерев'яний пандус

Про це в пості на сторінки Facebook повідомляє Катерина Жук.

Споруда з дощок приставили в поліклініку, навпроти заїзду в обласну лікарню з вулиці Рамаданова.

Користувачі соціальних мереж в коментарях пишуть, що за цим дощок хворих на каталках медпрацівники возять вже дуже тривалий час, і що така споруда краще ніж нічого.

Як повідомляли "Українські Новини", у Харкові сусіди заважали члену паралімпійської збірної України з фехтування, бронзовою медалистке Чемпіонату світу на візках Ганні Пашкової встановити пандус на вході в свій будинок.

Також у Києві демонтували одну із незаконних торгових точок на Центральному залізничному вокзалі. Раніше комунальне підприємство "Київблагоустрій" початок у столиці демонтаж ряду незаконних тимчасових споруд (НД) на перетині вулиць Десятинної і Володимирської.

Нагадаємо, на перетині вулиць Гарматній і Борщагівській почали знесення величезного МАФ-ресторану, який "виріс" з сигаретного кіоску.