Медведчук назвал Минские соглашения безальтернативными для мирного урегулирования в Украине

Требования России и европейских стран к Украине по мирному урегулированию находятся в рамках Минских соглашений. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил сопредседатель политической фракции "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" Виктор Медведчук.

"Если "руки Кремля" делают так, чтобы жизнь граждан Украины улучшилась, то таких рук должно быть много. Это первое. Второе, насчет корреляции. Я с вами согласен. Есть вопросы. Но есть вопросы по Крыму, и мы говорим о том, что Крым – это Украина. А когда мне говорят: "А как возвратить Крым?", я говорю: "А почему мне вы задаете этот вопрос? Давайте зададим его господину Турчинову, как ушел от нас Крым, давайте зададим его господину Порошенко. А что они будут делать для того, чтобы вернуть Крым?" – отметил он.

Политик уверен, что урегулировать конфликт и вернуть мир можно только выполняя Минские соглашения.

"Есть Минские соглашения, а они безальтернативны, если вам нравится, в Вашингтоне, в Париже, в Берлине, в Брюсселе, в Москве, в Донецке, в Луганске и в Киеве, и их надо реализовывать. И я говорю, как это можно сделать, я разрабатываю и предлагаю мирный план. Давайте восстановим территориальную целостность. Можно это сделать без Путина? Ну, вы знаете, можете не говорить, но я вам скажу: нельзя. Значит, надо договариваться. А вот когда мы говорим о Крыме, то надо требовать от власти, чтобы она предлагала и чтобы были привлечены к ответственности те в Украине, благодаря которым Крым ушел, к сожалению. Хочется верить, что это произошло временно", – резюмировал Виктор Медведчук.