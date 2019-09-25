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25 сентября 2019, среда, 15:23 214
Общество 2019-09-25T17:15:03+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" Бужанский назвал родителей школьников "долб***бами" и потребовал скинуться на люки для школы

"Слуга народа" Бужанский назвал родителей школьников "долб***бами" и потребовал скинуться на люки для школы

Максим Бужанский. Фото:
Максим Бужанский. Фото: "Cтрана"

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, который недавно уже попадал в скандал из-за неэтичных высказываний и назвал журналистку "тупой овцой", снова выругался. На этот раз нардеп возмутился родителями школьников на своей странице в Facebook.

24 сентября он рассказал, что как депутат провел встречу с гражданами 25-го округа, и там выслушал проблему отдельной школы, на территории которой 20 открытых люков.

"Школа 1000 учащихся. На территории школы 20 (двадцать !!!!!) открытых люков. Так себе лотерея, сколько из тысячи детей рискует сломать себе ноги каждый день. Цена одного люка - 500 гривен... Сказал директору, что если не хватит на люки, я их куплю сам, не разорюсь. Но приду на собрание и скажу родителям, что они дол@оебы. Инфантильные, причем", - написал Бужанский.Его высказывания крайне резко восприняли родители и пользователи Сети, которые выражали свое недовольство в частности в комментариях под постом.

На следующий день в среду, 25 сентября, Бужанский попросил прощения за свои резкие слова.

"Вчера эмоционально отреагировал по поводу школы, в которой тысяча детей и 20 открыли люков. Перегнул с эпитетами, неправ... Извините за "дол@оебов", неправ однозначно. Ловите "инфантилов" тогда. Вот это уже 100%. И да, директора вчера пошли писать заявки на ремонты. Только это я их заставил, а не вы", - отметил нардеп. 

А еще он хочет отменить языковые квоты в СМИ.

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