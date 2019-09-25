Животноводство в Украине имеет серьезные перспективы развития, - "Укрлендфарминг"

Группа компаний "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) Олега Бахматюка начала масштабную реорганизацию направления животноводства. По мнению специалистов компании, животноводство в Украине имеет серьезные перспективы развития, учитывая дефицит молока и мяса на нашем рынке, но нуждается в поддержке государства. Об этом сообщил в комментарии для "ДС" руководитель департамента животноводства Группы компаний "Укрлендфарминг" Владимир Педан.

"Сегодня рынок цельного молока и молокопродуктов в Украине выглядит интересным и перспективным, так как за последние годы наблюдается тенденция к снижению поголовья КРС. – считает Владимир Педан. - Но такая ситуация, по моему мнению, является критической в целом, так как это напрямую влияет на продовольственную безопасность государства". Согласно статистики, на предприятиях и в фермерских хозяйствах Украины содержится около 400 тыс. молочных и 34 тыс. мясных коров. За первое полугодие поголовье молочных коров уже сократилось на 20 тыс. голов, что привело к росту цены на цельное молоко и дефициту сырья для переработчиков.

Также руководитель департамента животноводства "Укрлендфарминг" назвал законодательные приоритеты, которые могли бы поспособствовать развитию животноводства. В их числе: привязка количества пахотной земли, которую удерживают арендаторы или владельцы земли, к содержанию КРС из расчета на 1 га, прямая дотация на площади земли, используемые под кормовые культуры, доведение госстандартов содержания пальмового масла в молочных продуктах до международных норм. "На мой взгляд, одна из причин, приводящих к сокращению поголовья коров в Украине, - это непродуманная и неправильная система дотаций для товаропроизводителей, низкий экспортный потенциал предприятий по переработке молока, а также низкая покупательная способность населения", - говорит Владимир Педан.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который принадлежит украинскому бизнесмену Олегу Бахматюку. Агрохолдинг управляет одним из крупнейших в Украине земельных банков общей площадью около 500 тыс. га. Группа компаний кроме животноводства занимается также выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL).