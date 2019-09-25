подписаться на рассылку
24 24.35
26.2 26.75
˟
ONLINE
25.09.19 13:00 Круглый стол об инициативе обязательного использования РРО

25 сентября 2019, среда, 12:46 768
Экономика 2019-09-25T13:15:02+03:00
Українські Новини
Ветроэнергетики просят Президента не уничтожать зеленую энергетику, - Конеченков

Ветроэнергетики просят Президента не уничтожать зеленую энергетику, - Конеченков

Ретроспективное снижение "зеленого тарифа", о котором сейчас заявляют некоторые депутаты, приведет к остановке проектов в альтернативной энергетике и ухудшит инвестиционный климат в Украине. Такое мнение высказал председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

"Наша ассоциация официально обратилась к президенту, к членам правительства с тем, что все ретроспективные изменения или какие-то изменения закона задним числом приведут к судам, и мы достаточно плотно сейчас общаемся с Европейским Энергетическим Сообществом, которое точно также говорит о том, что никаких изменений в законе задним числом быть не должно", - сообщил Андрей Конеченков.

По его мнению, опыт других стран также говорит о том, что Украине стоит придерживаться уже созданного законодательства в сфере "зеленого тарифа".

"Есть прецедент в Испании и в других странах, когда все компании, которым ретроспективно меняли тариф задним числом, обращались в суды, и все суды компании выиграли, всем компенсировали затраты. Поэтому если наше государство сделает подобный шаг, то все компании, которые генерируют зелёную энергию, будут обращаться в международные суды и выиграют этот процесс. Это отразится негативно на инвестиционном климате. Как только пойдёт процесс изменения закона задним числом - то сразу же будет приостановлено финансирование со стороны всех инвестиционных структур, всех банковских учреждений, и инвесторы, которые начали работать в Украине, остановят свою активность", - считает глава ветроэнергетической ассоциации.

По его словам,  нельзя менять тариф задним числом для тех, кто его уже получил.

Комментируя мнение о том, что распределение компенсации по "зеленому тарифу" не должно идти через НЭК "Укрэнерго", Андрей Конеченков подчеркнул: "Давайте начнём с того, что ферросплавные заводы в лице господина Коломойского лоббируют свои интересы. Я считаю, что стуки касок на протяжении двух месяцев - это не демократично. Депутаты должны сесть в комитете, обсудить вопросы с профильными ассоциациями, обсудить с игроками рынка и принять решение - чтобы выровнять ситуацию на рынке".

Больше новостей о: зеленый тариф Андрей Конеченков

Архив
Новости
Судью-коррупционера уволил Высший совет правосудия 13:41
Животноводство в Украине имеет серьезные перспективы развития, - "Укрлендфарминг" 13:39
Эндокринологи Украины и Узбекистана договорились о сотрудничестве 13:35
В Варшаве самоубийца выбросился из окна на голову 18-летнему украинцу 13:30
Из-за обстрелов в зоне ООС пострадало двое военослужащих 13:27
больше новостей
Страшная катастрофа Boeing: в смерти всех пассажиров в Индонезии виноват пилот и проектирование 16:49
Пенсия. Фото: censor.net
Меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда 21:14
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
На петербуржском кладбище повесили портреты Путина, Медведева и Пескова 16:41
больше новостей
Телеканал 112 Украина Фото: 112.ua
Нет оснований: СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne 08:00 Документ
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
У советника главы Налоговой службы Кригана проходят обыски 16:07
Преград больше нет: в сентябре арест Пашинского и представление в Раду на Порошенко, - Портнов 20:00
Князев объяснил, почему его бывшую жену задержали на въезде в Польшу с огромной суммой денег 20:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok