Ветроэнергетики просят Президента не уничтожать зеленую энергетику, - Конеченков

Ретроспективное снижение "зеленого тарифа", о котором сейчас заявляют некоторые депутаты, приведет к остановке проектов в альтернативной энергетике и ухудшит инвестиционный климат в Украине. Такое мнение высказал председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

"Наша ассоциация официально обратилась к президенту, к членам правительства с тем, что все ретроспективные изменения или какие-то изменения закона задним числом приведут к судам, и мы достаточно плотно сейчас общаемся с Европейским Энергетическим Сообществом, которое точно также говорит о том, что никаких изменений в законе задним числом быть не должно", - сообщил Андрей Конеченков.

По его мнению, опыт других стран также говорит о том, что Украине стоит придерживаться уже созданного законодательства в сфере "зеленого тарифа".

"Есть прецедент в Испании и в других странах, когда все компании, которым ретроспективно меняли тариф задним числом, обращались в суды, и все суды компании выиграли, всем компенсировали затраты. Поэтому если наше государство сделает подобный шаг, то все компании, которые генерируют зелёную энергию, будут обращаться в международные суды и выиграют этот процесс. Это отразится негативно на инвестиционном климате. Как только пойдёт процесс изменения закона задним числом - то сразу же будет приостановлено финансирование со стороны всех инвестиционных структур, всех банковских учреждений, и инвесторы, которые начали работать в Украине, остановят свою активность", - считает глава ветроэнергетической ассоциации.

По его словам, нельзя менять тариф задним числом для тех, кто его уже получил.

Комментируя мнение о том, что распределение компенсации по "зеленому тарифу" не должно идти через НЭК "Укрэнерго", Андрей Конеченков подчеркнул: "Давайте начнём с того, что ферросплавные заводы в лице господина Коломойского лоббируют свои интересы. Я считаю, что стуки касок на протяжении двух месяцев - это не демократично. Депутаты должны сесть в комитете, обсудить вопросы с профильными ассоциациями, обсудить с игроками рынка и принять решение - чтобы выровнять ситуацию на рынке".