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25 сентября 2019, среда, 11:47 412
Политика 2019-09-25T11:47:46+03:00
Українські Новини
Налоговые нововведения усилят трудовую миграцию, - Новак

Налоговые нововведения усилят трудовую миграцию, - Новак

Налоговая нагрузка на малый и средний бизнес увеличит трудовую миграцию и безработицу. Это мнение OBOZREVATEL выразил экономист Андрей Новак. По его словам, новая власть пытается получить дополнительные поступления в бюджет от малого и среднего бизнеса, хотя там нет лишнего ресурса.

"Инициатива о повышении ренты на руду может подорвать платежеспособность украинских заводов, по сравнению даже с российскими. У нас и так сейчас не высокий рост ВВП, нужно не бизнес еще более облагать, а делать так, чтобы бизнес развивался", - заявил экономист.

Налоговая нагрузка может усилить трудовую миграцию и безработицы, считает Новак. По его словам, бизнес начнет закрываться от такого давления.

"Мелкие предприниматели и так сейчас в тяжелом состоянии, потому что в основном это сфера услуг, которая зависит от покупательной способности украинцев, которая сейчас низкая. Малый бизнес находится в режиме выживания. В случае дополнительного налогообложения, им проще будет закрыться и не отдавать наибольшую часть заработанного государству", - сказал экономист.

Надо упрощать налогообложения, считает Андрей Новак. Поскольку налоговая система уже перенасыщена мелкими налогами.

"Должны быть "налоги в смартфоне", прежде всего. Ведь именно человеческий фактор оказывает коррупционные действия, программа их не будет совершать", - рассказал Новак.

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