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25 сентября 2019, среда, 10:39 44
Экономика 2019-09-25T10:39:38+03:00
Українські Новини
ПУМБ увеличил лимит кредитов наличными до 300 тыс. гривен

ПУМБ увеличил лимит кредитов наличными до 300 тыс. гривен

Первый украинский международный банк (ПУМБ) увеличил лимит кредитов наличными "ВСЕЯСНО" до 300 тыс. гривен без залога и поручителей.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Максимальный лимит кредита наличными "ВСЕЯСНО" увеличен с 200 до 300 тыс. грмыкн.

Вместе с увеличением лимита банк предлагает снижение размера ежемесячной комиссии - 1,99% в месяц от лимита кредита.

Чтобы получить кредит, нужно обратиться в отделение банка и предоставить паспорт, ИНН и справку о доходах.

Никаких дополнительных комиссий, одноразовых платежей или страховок в рамках программы не предусмотрено.

Напомним, в этом году кредит ВСЕЯСНО стал победителем в номинации «Лучший кредит наличными» отраслевой премии FinAwards 2019.

Только в 2019 году клиенты ПУМБ оформили кредиты на сумму более 2 млрд гривен.

По данным НБУ по состоянию на 1 августа ПУМБ занимает 3 место среди банков Украины по объему кредитного портфеля физических лиц с показателем 9,6 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, 92,24% ПУМБа владеет компания "СКМ Финанс".

"СКМ Финанс" является дочерней компанией System Capital Management и специализируется на управлении финансовыми институтами.

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