ПУМБ увеличил лимит кредитов наличными до 300 тыс. гривен

Первый украинский международный банк (ПУМБ) увеличил лимит кредитов наличными "ВСЕЯСНО" до 300 тыс. гривен без залога и поручителей.\r\nОб этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.\r\nМаксимальный лимит кредита наличными "ВСЕЯСНО" увеличен с 200 до 300 тыс. грмыкн.\r\nВместе с увеличением лимита банк предлагает снижение размера ежемесячной комиссии - 1,99% в месяц от лимита кредита.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЧтобы получить кредит, нужно обратиться в отделение банка и предоставить паспорт, ИНН и справку о доходах.\r\nНикаких дополнительных комиссий, одноразовых платежей или страховок в рамках программы не предусмотрено.\r\nНапомним, в этом году кредит ВСЕЯСНО стал победителем в номинации «Лучший кредит наличными» отраслевой премии FinAwards 2019.\r\nТолько в 2019 году клиенты ПУМБ оформили кредиты на сумму более 2 млрд гривен.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПо данным НБУ по состоянию на 1 августа ПУМБ занимает 3 место среди банков Украины по объему кредитного портфеля физических лиц с показателем 9,6 млрд гривен.\r\nКак сообщали Українські Новини, 92,24% ПУМБа владеет компания "СКМ Финанс".\r\n"СКМ Финанс" является дочерней компанией System Capital Management и специализируется на управлении финансовыми институтами.