ПУМБ увеличил лимит кредитов наличными до 300 тыс. гривен

Первый украинский международный банк (ПУМБ) увеличил лимит кредитов наличными "ВСЕЯСНО" до 300 тыс. гривен без залога и поручителей.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Максимальный лимит кредита наличными "ВСЕЯСНО" увеличен с 200 до 300 тыс. грмыкн.

Вместе с увеличением лимита банк предлагает снижение размера ежемесячной комиссии - 1,99% в месяц от лимита кредита.

Чтобы получить кредит, нужно обратиться в отделение банка и предоставить паспорт, ИНН и справку о доходах.

Никаких дополнительных комиссий, одноразовых платежей или страховок в рамках программы не предусмотрено.

Напомним, в этом году кредит ВСЕЯСНО стал победителем в номинации «Лучший кредит наличными» отраслевой премии FinAwards 2019.

Только в 2019 году клиенты ПУМБ оформили кредиты на сумму более 2 млрд гривен.

По данным НБУ по состоянию на 1 августа ПУМБ занимает 3 место среди банков Украины по объему кредитного портфеля физических лиц с показателем 9,6 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, 92,24% ПУМБа владеет компания "СКМ Финанс".

"СКМ Финанс" является дочерней компанией System Capital Management и специализируется на управлении финансовыми институтами.