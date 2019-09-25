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25.09.19 10:00 Круглый стол: "Оккупированные территории: Жизнь после освобождения"

25 сентября 2019, среда, 10:19 458
Экономика 2019-09-25T11:45:02+03:00
Українські Новини
Никаких убытков от "Роттердам +" не было, - Трохимец

Никаких убытков от "Роттердам +" не было, - Трохимец

НАБУ насчитало мифические убытки от "Роттердам +", чтобы их уголовное дело не развалилось уже сейчас. Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в интервью журналисту.

 
"Никаких убытков с юридической точки зрения не было. Потому что ущерб должен быть нанесен кому-то, то есть, должен быть субъект: вы, например, я, или предприятие какое-то. Такого не было. Ущерб в уголовном праве - это деньги, которые были, грубо говоря, отобраны. Логика НАБУ такова, что электрическая энергия могла бы продаваться дешевле, но она продавалась по той цене, по которой продавалась, и поэтому это ущерб. Ущерб на разницу, по которой, по мнению НАБУ, кто мог ее продавать дешевле, но продал по другой цене. Но тут вопрос возникает. И цена, по которой продана электрическая энергия, она законна или незаконна? Если она незаконна, тогда это ущерб. Если она законна, тогда никакого ущерба нет ", - пояснил Трохимец.
 
Он также добавил, что суд уже дважды признавал формулу законной. Поэтому, по его мнению, сумма убытков от НАБУ - это мифическая цифра. "Ущерб, посчитало НАБУ - это просто какая-то гипотетическая цифра, притянута за уши, для того, чтобы хоть как-то оправдать это уголовное дело, чтобы оно не развалилось хотя бы на этом этапе", - считает Трохимец.
 
По мнению эксперта, в деле по "Роттердам +" нет состава преступления и НАБУ должно было давно его прекратить. Он отметил, что формула устанавливала верхний предел цены угля, которую закладывали в стоимость производства электроэнергии, однако за время ее действия ни один из субъектов генерации не приближался к этой границе.
 
Трохимец также напомнил, что причиной введения формулы был дефицит угля, который возник в стране после оккупации Россией части Донбасса.
 
"Большинство шахт оказались на неподконтрольной территории, стал вопрос, где брать уголь, и каким образом учитывать его стоимость в производстве электрической энергии. И после долгих дискуссий Национальная комиссия регулирования энергетики сказала, что должно быть так: мы берем стоимость угля на европейской бирже в Роттердаме плюс доставка в Украину, и цена угля должна быть не выше, чем этот уголь ... Но нигде, ни в одном нормативно-правовом документе не было указано, что должны быть обязательно физические поставки угля из Роттердама ", - сказал эксперт.
 
Напомним, ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич назвал мифом утверждение НАБУ о том, что от введения формулы "Роттердам +" был нанесен ущерб в размере 19 млрд.
 
Председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), Оксана Кривенко заявила ранее, что формула "Роттердам +" позволила Украинский сэкономить до 40 млрд грн., Поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения.

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