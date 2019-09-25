З київського телецентру "Олівець" демонтували захист від блискавок. Про це повідомляє продюсер Громадського телебачення Руслан Ткаченко в Facebook.\r\nТак, повідомляється, що "позолочену голку", яка служила видимим захистом від блискавок, прибрали в одну з комор Громадського. Конструкція важила кілька сотень кілограм. Зараз вона не підлягає відновленню.\r\nЗамість "голки" встановили алюмінієву щоглу з радіопередавачами. Передавачі закріплені до електромережі. При цьому систему захисту від блискавок для цілого комплексу споруд знищено.\r\nКрім того, повідомляється, що роботи проведені сторонньою компанією без будь-якої проектної документації. Інженерні служби тільки за фактом робіт дізналися про договір оренди площі, де був розміщений захист від блискавок.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Співробітникам НОТУ вдалося зберегти елементи знищеної конструкції. Але функціональність телецентру зазнала значних збитків. Випадковий удар блискавки може вивести з ладу обладнання Громадського і може завдати шкоду життю і здоров'ю його співробітникам і відвідувачам", - йдеться у відео.Як повідомляли Українські Новини, відновленого судом продюсера Громадського ТБ Руслана Ткаченко "заслали" працювати в порожній кабінет без комп'ютера.