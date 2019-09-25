З київського телецентру "Олівець" демонтували захист від блискавок. Про це повідомляє продюсер Громадського телебачення Руслан Ткаченко в Facebook.

Так, повідомляється, що "позолочену голку", яка служила видимим захистом від блискавок, прибрали в одну з комор Громадського. Конструкція важила кілька сотень кілограм. Зараз вона не підлягає відновленню.

Замість "голки" встановили алюмінієву щоглу з радіопередавачами. Передавачі закріплені до електромережі. При цьому систему захисту від блискавок для цілого комплексу споруд знищено.

Крім того, повідомляється, що роботи проведені сторонньою компанією без будь-якої проектної документації. Інженерні служби тільки за фактом робіт дізналися про договір оренди площі, де був розміщений захист від блискавок.

"Співробітникам НОТУ вдалося зберегти елементи знищеної конструкції. Але функціональність телецентру зазнала значних збитків. Випадковий удар блискавки може вивести з ладу обладнання Громадського і може завдати шкоду життю і здоров'ю його співробітникам і відвідувачам", - йдеться у відео.







Як повідомляли Українські Новини, відновленого судом продюсера Громадського ТБ Руслана Ткаченко "заслали" працювати в порожній кабінет без комп'ютера.