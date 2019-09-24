Медведчук заявил, что Нацсовет в угоду власти превратился в ресурс борьбы с независимыми СМИ

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат IX созыва Виктор Медведчук заявил, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания стал ресурсом борьбы с независимыми СМИ, сообщает сайт платформы со ссылкой на эфир социально-политического ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112 Украина".

По его словам, действия Нацсовета незаконны ‒ регулятор просто пытается угодить нынешней власти.

"Вы знаете, смотрите, Верховная Рада в первом чтении приняла закон по поводу возможности продления полномочий членам Нацсовета, которые сегодня потеряли в связи со сроком действия свои полномочия, и принятие решения с их участием является незаконным. Это касается и канала "112 Украина", возможности принятия решения, это касается и телеканала NewsOne", ‒ отметил Виктор Медведчук.

Политик также акцентировал внимание на том, что с соответствующей инициативой выступили представители фракции "Слуга народа", а члены Нацсовета пытаются угодить власти, чтобы "продемонстрировать свою ретивость в этом вопросе".

"Поэтому Верховная Рада (а инициаторами, вы помните, кто выступил, это фракция "Слуга народа") пытается устранить этот недостаток и этот пробел. Ну, мы за этим, безусловно, наблюдаем, мы категорически выступали против, и мы не голосовали за этот законопроект. В этих действиях есть незаконность деятельности Национального совета, который превратился в ресурс борьбы с независимыми СМИ. Причем мы понимаем, почему он это делает. Потому что сегодня расследуется дело о хищениях, злоупотреблениях на 100 млн грн именно Нацсоветом…", ‒ рассказал нардеп.

Ранее председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что действующая власть пытается закрыть рот свободным и демократическим СМИ, которые представляют позиции всех политических сил.