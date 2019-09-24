Украина впервые предоставила шрифт под украинскую азбуку для людей с дислексией

В Украине создали шрифт для людей с дислексией. Фото:kraskizhizni.com

В Украине создали шрифт для людей с дислексией. Фото:kraskizhizni.com

В Украине впервые разработан специальный шрифт для людей с дислексией. Об этом сообщает "ZN.ua".

Сообщается, что украинский иллюстратор Олег Петренко-Заневский впервые для украинцев разработал кириллический шрифт Inclusion UKR, который сделан специально для людей разного контингента, у которых дислексия (хроническая проблема с чтением, которая влияет на людей с различного рода инвалидностями)

Согласно информации ведомства, Inclusion UKR - шрифт специально разработан под украинскую азбуку. За рубежом существует более десятка подобных шрифтов, но всесделаны они для латиницы.

Отмечается, что при работе со шрифтом, авторами было опрошено опросили 71 ребенок в возрасте от 6 до 13 лет с трудностями чтения учащихся индивидуально или в инклюзивных классах.

"Этот шрифт для специальной потребности. Надо было сделать так, чтобы с одной стороны шрифт, эта азбука, был каким-то узорчиками, а с другой - чтобы буквы максимально отличались", - пояснил Петренко-Заневский.

Авторы Inclusion UKR согласны предоставить шрифт для некоммерческого использования бесплатно всем желающим. Он также будет доступен для издательств детской и образовательной литературы. Как отметили координаторы проекта, планируется также выпуск электронной версии шрифта.

Как сообщали Українські Новини, ранее Кабинет Министров предоставил право руководителям общеобразовательных учебных заведений создавать инклюзивные классы по заявлению родителей ребенка с особыми потребностями и заключению психолого-медико-педагогической консультации.

Кроме того, в Министерстве образования заявляли, что лишь 10% детей с особыми потребностями привлечены к инклюзивному образованию.